Manchester United : ça vire au cauchemar pour Manuel Ugarte

Un petit tour et puis s’en va. À l’été 2024, le Paris Saint-Germain a décidé de se séparer de Manuel Ugarte, un an seulement après son arrivée en provenance du Sporting CP pour 60 M€. Un choix qui a fait parler à l’époque. Aujourd’hui, beaucoup se disent que le club de la capitale a pris la bonne décision, d’autant que les milieux de terrain actuels donnent pleinement satisfaction à Luis Enrique. De son côté, l’international uruguayen est installé depuis un peu plus d’un an à Manchester, où il vit des moments compliqués. L’an dernier, quelques mois seulement après sa signature pour 60 M€, il avait très rapidement été taclé par la presse anglaise. Le Daily Mail avait même révélé que les Red Devils l’avaient placé sur la liste des joueurs potentiellement à vendre au mercato d’hiver 2025.

Ugarte est dans le dur

Mais Ugarte est resté, bien décidé à s’imposer sous les ordres de Ruben Amorim. Un entraîneur qu’il connaît sur le bout des doigts puisqu’ils ont collaboré au Sporting CP entre 2021 et 2023. Mais leurs retrouvailles en Angleterre ne se passent pas comme ils l’avaient imaginé. L’an passé, Ugarte a vécu une année contrastée, lui qui a marqué 2 buts et délivré 6 assists en 45 rencontres toutes compétitions confondues, dont 36 en tant que titulaire. Le footballeur de 24 ans, qui a aussi travaillé sous les ordres d’Erik ten Hag, n’a pas totalement convaincu Amorim. Récemment, The Athletic a révélé que le Portugais a sévèrement critiqué le milieu dans les vestiaires après la finale de Ligue Europa perdue contre Tottenham. Il lui a dit qu’il a baissé son rythme de travail et qu’il s’est relâché depuis leur première collaboration au Sporting CP.

L’entraîneur de Manchester United, qui a connu une meilleure version d’Ugarte, espérait le piquer et retrouver le joueur qu’il adore. Mais cette saison 2025-26, Ugarte est toujours à la peine. Il a participé à 10 matches, dont trois seulement dans la peau d’un titulaire (346 minutes jouées, zéro but ou passe décisive). Il a aussi été sur le banc sans entrer en jeu à deux reprises. Tout cela interroge en Angleterre, où le Daily Mail a écrit : « Ugarte, recruté pour 60 M€ en août 2024 avant l’arrivée d’Amorim, traverse une mauvaise passe et n’ayant bénéficié que de 27 minutes de jeu au total lors des trois derniers matches. Amorim a ouvertement admis que son milieu de terrain était en difficulté. »

Amorim lui envoie un message

Même son de cloche pour Manchester Evening News : « on attendait une progression du milieu après la nomination d’Amorim. Ugarte avait réalisé ses meilleures performances sous les ordres d’Amorim au Sporting, mais il n’a pas encore réussi à reproduire ces prestations à Old Trafford. Ugarte n’a été titularisé qu’à deux reprises en Premier League cette saison. Le joueur de 24 ans n’a disputé que 346 minutes en 10 apparitions (dont sept en tant que remplaçant) toutes compétitions confondues. Amorim l’a incité à se ressaisir. » En effet, le coach de 39 ans n’a pas hésité à tacler son joueur face à la presse. « Non, je comprends. On sent que beaucoup de très bons joueurs viennent ici, et parfois, ils ont des difficultés, et c’est le cas pour lui en ce moment. »

Il a ajouté : « mais notre travail consiste à essayer d’aider nos joueurs, et encore une fois, tout peut changer, et vous l’avez vu il y a cinq semaines, l’environnement (au club) était complètement différent. Je sais donc qu’Ugarte traverse une période difficile, et mon travail consiste à l’aider à se sentir comme un joueur, comme je l’étais lorsqu’il jouait au Sporting, par exemple. Mais c’est un monde différent, et il doit s’adapter et progresser, surtout à l’entraînement. » Mais l’Uruguayen va devoir mettre les bouchées doubles, car la concurrence est féroce, comme nous l’explique Salim Baungally, journaliste spécialiste du football anglais.

Ses affaires vont encore se compliquer

« Il y a eu beaucoup d’argent et d’espoirs placés sur Ugarte. Surtout que Casemiro, qui est arrivé avant lui, a pas mal déçu. Au final, les espoirs sur Ugarte n’ont jamais été transformés. Il n’a jamais donné une satisfaction absolue. Amorim ne bouge pas trop avec son 3-4-3. Au final, celui qui revient bien depuis de très longues semaines, c’est Casemiro. Il est bien et on a Bruno Fernandes qui fait également le boulot défensif. Donc il n’y a plus beaucoup de place pour Ugarte aujourd’hui. Il est un remplaçant. Sur les dernières rencontres de Manchester United, il est entré en jeu pas mal de fois. Aujourd’hui, il est derrière dans la hiérarchie. » Et il pourrait encore reculer puisque le Daily Mail indique que MU compte recruter au milieu de terrain au plus tard l’été prochain.

Les noms d’Elliot Anderson, Adam Wharton, Carlos Baleba et João Gomes sont cités. Ruben Amorim n’a pas forcément démenti cette information. « Il est difficile de dire que nous cherchons à recruter des milieux de terrain actuellement, mais je pense que nous pourrons en ajouter à l’avenir. Je ne sais pas quand… parfois, ce n’est pas la qualité des joueurs qui pose problème, mais leurs caractéristiques, et nous pouvons progresser dans certains domaines au sein de notre club. Mais je suis content des joueurs que nous avons actuellement et je pense qu’ils ont encore beaucoup à apporter. Mon travail consiste donc à me concentrer sur eux, et non sur les autres qui ne sont pas là. » Manuel Ugarte a encore un peu de répit pour essayer de remonter la pente et se faire une place. Ce soir, il devrait toutefois démarrer sur le banc face à Everton, lors de 12e journée de Premier League.