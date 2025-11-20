Le montant colossal qu’aurait dépensé Canal pour rediffuser la Ligue des Champions

Statu quo pour les droits de diffusion de la Ligue des Champions en France. Déjà détenteur des droits de toutes les Coupes d’Europe pour la période 2024-2027, la chaîne cryptée vient de les réobtenir ce jeudi pour le cycle 2027-2031. Elle a annoncé avoir obtenu l’intégralité de Ligue des Champions, dont les deux meilleures affiches (mardi et mercredi soir) et la finale, la Ligue Europa et la Ligue Conférence. À noter que la chaîne garde aussi la diffusion de la Youth League, des résumés de matches et des extraits sur les réseaux sociaux.

Ce jeudi soir, RMC Sport croit d’ailleurs savoir le montant déboursé par Canal, rien que pour la diffusion de la Ligue des Champions. Selon le journaliste Arthur Perrot, il s’élèverait à 450 millions d’euros, alors que le package total pour le précédent contrat était estimé à 480 M€ (Ligue Europa et Ligue Europa Conférence comprises). De son côté, Canal dément ce chiffre.