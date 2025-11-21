Menu Rechercher
Commenter 55
Ligue des Champions

LdC : le Bayern est furieux après la suspension de Luis Diaz

Par Maxime Barbaud
1 min.
Achraf Hakimi face à Luis Diaz @Maxppp

Une sanction qui ne passe pas. Expulsé contre le PSG après son tacle par derrière sur Achraf Hakimi lors de PSG-Bayern (1-2) en Ligue des Champions, Luis Diaz a écopé de trois matchs de suspension de la part de l’UEFA. Il sera donc absent pour le choc de contre Arsenal mercredi (21h) mais aussi contre le Sporting CP et l’Union Saint-Gilloise. Cette décision a surpris les Bavarois.

La suite après cette publicité

D’après les informations de Bild, la direction s’attendait à un seul match de suspension. En colère, elle a exigé des explications de la part des instances avant de réfléchir à faire appel. «Mon information est un seul match, assurait ce matin en conférence de presse Vincent Kompany. Je serais vraiment déçu si mon information était incorrecte.» Pour rappel, suite à ce mauvais geste de Luis Diaz, Hakimi souffre d’une grosse entorse qui doit le tenir éloigné des terrains pour encore 3 à 4 semaines minimum.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (55)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Bayern Munich
PSG
Luis Díaz
Achraf Hakimi

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Bayern Munich Logo Bayern Munich
PSG Logo Paris Saint-Germain
Luis Díaz Luis Díaz
Achraf Hakimi Achraf Hakimi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier