LdC : le Bayern est furieux après la suspension de Luis Diaz

Une sanction qui ne passe pas. Expulsé contre le PSG après son tacle par derrière sur Achraf Hakimi lors de PSG-Bayern (1-2) en Ligue des Champions, Luis Diaz a écopé de trois matchs de suspension de la part de l’UEFA. Il sera donc absent pour le choc de contre Arsenal mercredi (21h) mais aussi contre le Sporting CP et l’Union Saint-Gilloise. Cette décision a surpris les Bavarois.

D’après les informations de Bild, la direction s’attendait à un seul match de suspension. En colère, elle a exigé des explications de la part des instances avant de réfléchir à faire appel. «Mon information est un seul match, assurait ce matin en conférence de presse Vincent Kompany. Je serais vraiment déçu si mon information était incorrecte.» Pour rappel, suite à ce mauvais geste de Luis Diaz, Hakimi souffre d’une grosse entorse qui doit le tenir éloigné des terrains pour encore 3 à 4 semaines minimum.