Ça vire à l’humiliation totale pour les féminines du PSG

Au Paris Saint-Germain, l’équipe entraînée par Luis Enrique a enfin réussi, 14 ans après l’arrivée de QSI, à remporter la première Ligue des Champions de son histoire. Chez les féminines, le même objectif existe, mais l’arrivée des pétrodollars qataris laissait penser que la mission serait plus facilement atteignable. La raison ? La concurrence est moindre, et les budgets du football féminin sont nettement moins élevés. À titre d’exemple, le transfert le plus cher de l’histoire du foot féminin est celui de la Parisienne Grace Gueyoro qui a rejoint le club anglais des London City Liones pour… 1,65 M€. Autant dire que QSI avait de quoi monter une équipe XXL. Et vite.

La suite après cette publicité

Paris encore battu par le Bayern

Cependant, malgré le cadre de vie parisien et un actionnaire richissime, l’équipe féminine du PSG enchaîne surtout les déconvenues. Le mois dernier déjà, nous vous dressions un constat peu reluisant de la situation. Les Rouge et Bleu ont certes réussi à recruter la championne du monde espagnole Olga Carmona, mais ils ont surtout perdu un tas de forces vives (Marie-Antoinette Katoto, Korbin Shrader, Grace Gueyoro entre autres). En championnat, Paris arrive à garder le cap avec une deuxième place après six victoires en sept matches. Mais encore une fois, la seule défaite concédée a été face au rival lyonnais. Et quelle déroute (1-6) !

La suite après cette publicité

Le PSG n’arrive pas à s’imposer face aux meilleurs et cela se confirme aussi en Ligue des Champions. Absentes de l’édition 2024/2025, les Parisiennes, qui n’ont plus atteint la finale depuis 2017, réalisent un parcours catastrophique. Hier, alors qu’elles avaient ouvert le score, les joueuses de Paulo Cesar se sont inclinées 3 buts à 1 au Parc des Princes face au Bayern Munich. Le club allemand ne s’est d’ailleurs pas privé de chambrer le PSG sur ses réseaux sociaux après le succès de l’équipe masculine quelques semaines plus tôt au même endroit (2-0). Cette nouvelle défaite en C1 est en tout cas une énième humiliation pour les Franciliennes.

Dernier de C1 avec 0 point

C’est simple, le PSG est dernier du classement (18e), derrière St Plöten, l’AS Roma, Benfica et Twente, les autres formations n’ayant aucune victoire au compteur. Sauf que les Rouge et Bleu sont les seules à n’avoir marqué aucun point. «J’ai toujours de l’espoir, il reste six points, il faut jouer à fond. Il ne faut pas faire les comptes tout de suite. On a réalisé de très bonnes prestations, même si on n’a pas eu les résultats qu’on voulait, il faut croire à la première victoire. Je suis très fière des joueuses, elles ont tout donné. On n’a pas eu le résultat qu’il fallait, malheureusement. Le premier responsable de la défaite, c’est moi. Les erreurs, ça arrive, je suis là pour être le responsable de la défaite, des erreurs. Je n’ai rien à expliquer, c’est le quotidien qui va continuer à me dire si les joueuses vont continuer à jouer ou pas. Je crois toujours en mon équipe, on a un match très important contre Louvain à domicile», a déclaré Paulo Cesar à l’issue du match.

La suite après cette publicité

De son côté, la milieu de terrain nigériane Jennifer Echegini a concédé, dans des propos relayés par Le Parisien, que ce résultat était dur à encaisser. «On peut clairement dire que ça fait mal. Jusqu’ici, on est à 0 victoire en 4 matchs en Ligue des champions et c’est vraiment une situation difficile. Mais je veux dire que je suis fière des filles, je pense qu’on a probablement joué notre meilleur match en Ligue des champions cette saison. C’est positif mais ça ne suffit pas encore, donc il y a beaucoup de travail à faire. (…) Je pense que souvent, après un but marqué ou un changement, il y a un manque de concentration et je pense que c’est ce qui nous a coûté cher à la fin.» À deux journées de la fin de la phase de ligue de la C1, Paris n’a plus que deux matches (contre Louvain et Benfica) pour accéder aux barrages. Mais la mission est quasiment impossible. Douzième et dernier qualifié, le Paris FC compte 5 points. Il faudrait donc que le PSG fasse carton plein et que le Paris FC et les cinq autres équipes qui le précèdent s’écroulent pur entrevoir une qualification…