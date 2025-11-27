Liverpool : Arne Slot répond sans détour aux déclarations de Curtis Jones

La nouvelle défaite de Liverpool (la 9e sur les 12 derniers matchs - pire série depuis 1954) est en train de causer des remous en interne. Curtis Jones a par exemple littéralement explosé en interview d’après-match. «Depuis très longtemps, je n’ai pas vu l’équipe de Liverpool traverser une période comme celle-ci avec des résultats comme ceux-là. (…) Mais pour l’instant, nous sommes dans la merde et cela doit changer» s’est lâché le milieu de terrain, aligné latéral droit hier soir.

La suite après cette publicité

Des déclarations que comprend Arne Slot. «C’est vraiment positif d’appliquer cette mentalité. C’est ce que les joueurs ont essayé de faire. Leurs statistiques de course étaient excellentes, ils ont réalisé de nombreux records personnels, mais cela n’a rien donné, affirme le coach en conférence de presse au lendemain de cette nouvelle désillusion. C’est ce que Jones veut dire : se battre est le minimum requis. Nous sommes tous d’accord sur la façon de sortir de cette situation.»