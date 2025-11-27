Liverpool : Ibrahima Konaté lance un appel aux supporters

Liverpool a encore chuté hier, pour la 9e fois sur ses 12 derniers matchs toutes compétitions confondues. Cette fois, c’est le PSV Eindhoven qui a profité de la mauvaise passe du club de la Mersey pour s’imposer à Anfield 4-1. Apparu en grandes difficultés dans cette rencontre, comme sur d’autres depuis le début de la saison, Ibrahima Konaté (26 ans) a pris la parole sur les réseaux sociaux. Le défenseur français tient surtout à s’adresser aux supporters pour les remercier de leur soutien malgré les mauvais résultats, et leur demander de ne pas lâcher l’équipe.

«Nous devons encaisser ce moment avec courage. Les critiques font partie intégrante du football, et nous nous battrons à chaque fois pour surmonter cette épreuve. Dans ces moments-là, ce sont les supporters qui comptent le plus. Ceux qui sont à nos côtés dans les bons comme dans les mauvais moments, ceux qui chantent pour nous dans les moments difficiles ! Votre voix et votre soutien sont essentiels. Nous savons que nous devons progresser et nous continuerons à nous battre pour vous. Toujours.» Le message est passé.