Ligue des Champions

Droits TV : énorme chamboulement en Angleterre

Par Allan Brevi
1 min.
Thierry Henry, au bord du terrain. @Maxppp

Le paysage des droits TV va connaître un bouleversement majeur à partir de 2027, en Angleterre. En effet, Paramount+ a remporté les droits principaux de la Ligue des Champions pour un montant supérieur à 1 milliard de livres (soit près de 1,133 milliard d’euros), remplaçant TNT Sports, diffuseur historique depuis 2015. Les matchs de Ligue Europa et de Conference League seront diffusés sur Sky Sports, tandis que la BBC conservera les résumés de la Ligue des Champions. Amazon Prime gardera la priorité pour choisir les rencontres du mardi soir, Paramount prenant celle du mercredi ainsi que l’exclusivité de la finale. Cette redistribution des droits marque la fin de l’ère CBS Sports, comprenant Thierry Henry et Jamie Carragher, et impose aux téléspectateurs britanniques de multiplier les abonnements pour suivre l’ensemble des compétitions.

Sky Sports retrouve ainsi les compétitions européennes pour la première fois depuis la saison 2014-2015, avec la Ligue Europa et la Conference League. TNT Sports perd l’intégralité de ses droits européens, mais conserve la Premier League et la FA Cup jusqu’en 2029. Tandis qu’en France, c’est bien Canal+ qui a conservé les droits TV pour la C1 (2027-2031).

Pub. le - MAJ le
