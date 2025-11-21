Droits TV : comment Canal+ a réussi à garder la Ligue des Champions en payant moins cher

«On a joué les prolongations et… la Champions League reste sur Canal+ jusqu’en 2031. 100% des compétitions européennes. On a tout renouvelé. Oui tout. On ne sait pas encore qui va gagner la Ligue des Champions, mais on sait déjà où on va la regarder». Il était environ 19h quand Maxime Saada, le patron de Canal+ a confirmé, non sans joie, que son groupe avait raflé la mise pour la diffusion de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa et de la Ligue Conférence pour la période 2027-2031.

Une mauvaise nouvelle pour la Ligue 1, qui sait donc qu’elle ne sera pas une priorité de Canal+ pour ses droits TV, mais un énorme soulagement pour la chaîne cryptée… et les Français. En effet, beaucoup redoutaient devoir payer plusieurs abonnements pour regarder notamment la plus prestigieuse des coupes d’Europe. Et pour beaucoup, si Canal+ a réussi ce tour de force, alors que l’UEFA avait ouvert en grand la porte aux plateformes de streaming pour gagner plus d’argent, c’est parce que le groupe de Saada a lâché un très gros chèque.

Des contrats de distributions décisifs

Dans l’absolu, la somme que Canal+ va verser à l’UEFA jusqu’en 2031 est gigantesque… mais elle est moins élevée que le montant du contrat en cours ! En effet, les derniers échos évoquent une somme de 450 M€ annuels, alors que la chaîne paie actuellement 480 M€ par saison. Comment est-ce possible à l’heure où Paramount+ a frappé fort partout en Europe ? Le groupe américain a payé plus d’un milliard d’euros pour battre TNT Sports et diffuser la majeure partie de la C1 au Royaume-Uni. Et ce n’est pas tout puisque Paramount+ a fait pareil avec DAZN en Allemagne. Dans ses colonnes, L’Équipe assure que le groupe américain a aussi tenté sa chance en France. Pourquoi a-t-il échoué face à Canal+ ?

Le quotidien explique que c’est l’accord de distribution de Paramount+ par Canal+ qui aurait été décisif. En clair, si le groupe américain avait raflé la mise, cet accord aurait pu provoquer la renégociation (à la baisse ?) de son contrat de distribution avec la chaîne cryptée. C’est donc pourquoi Paramount+ n’a pas fait « all in » sur la France, comme il l’a fait en Angleterre et en Allemagne. Le quotidien assure que c’est à peu près pareil avec beIN SPORTS. La chaîne qatarie était intéressée par le lot B de la Ligue des Champions, mais elle a privilégié sa rentabilité en ne faisant pas ombrage à Canal+ qui gère sa distribution en échange de 250 M€ annuels.