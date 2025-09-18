Menu Rechercher
Ligue des Champions

LdC : Thierry Henry met en garde Liverpool

Par Allan Brevi
1 min.
Thierry Henry, au bord du terrain. @Maxppp
Liverpool 3-2 Atlético

Ce mercredi soir, Liverpool s’est imposé sur le fil contre l’Atlético de Madrid (3-2) lors de son entrée en lice en Ligue des Champions, mais cette performance a laissé des interrogations. Après avoir mené 2-0 dès la 6e minute grâce à Robertson et Salah, les Reds se sont fait peur face aux Colchoneros, revenus à hauteur par un doublé de Marcos Llorente avant que Van Dijk n’offre la délivrance en toute fin de match. Présent sur le plateau de CBS Sports, Thierry Henry a salué la force offensive de l’équipe d’Arne Slot, mais a surtout mis en lumière ses fragilités derrière : « Liverpool, je ne sais pas. Jamie (Carragher) l’a dit, mais je pense que, même en pré-saison, ils encaissent trop de buts. Ils doivent corriger ça, ils encaissent trop de buts », a insisté l’ancien international français.

Une inquiétude récurrente pour Thierry Henry, qui estime que ces faiblesses pourraient coûter cher en Europe. « L’autre jour, ils ont encore été sauvés contre Burnley et vous (Carragher) l’avez dit, il faut trouver le moyen de gagner, donc on ne s’en plaint pas. Mais en Ligue des champions, si on encaisse trop de buts, c’est difficile de gagner », a-t-il poursuivi. Un constat partagé par Jamie Carragher (figure incontournable du football anglais et ancien joueur des Reds), plus nuancé, qui a préféré mettre en avant la solidité de Virgil van Dijk, décrivant le capitaine de Liverpool comme « plus qu’un simple défenseur central », déjà en route pour marquer durablement l’histoire du club des pensionnaires d’Anfield. Le message est passé.

