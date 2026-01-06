Liam Rosenior, Todd Boehly, Paul Winstanley : l’intrigante relation entre Strasbourg, Chelsea et Brighton

La relation débute dès l’été 2022, à peine BlueCo aux commandes de Chelsea. Le premier mouvement est discret mais symbolique : Shumaira Mheuka, l’un des plus gros prospects anglais formé à Brighton, rejoint Chelsea à seulement 14 ans pour 1,17 million d’euros. Ce transfert marque le début d’un intérêt pour les talents émergents des Seagulls. Quelques jours plus tard, en août 2022, Zak Sturge suit le même chemin. Ce latéral gauche prometteur, également formé à Brighton, signe à Chelsea et rejoint le groupe U21.

Le lien s’intensifie, toujours le même mois, avec un premier gros coup pour le groupe professionnel cette fois-ci : Marc Cucurella, le latéral gauche que Brighton était allé piocher à Getafe pour 18 millions d’euros, débarque à Chelsea pour 65 millions d’euros.

Le raid des cerveaux

Admiratifs du fonctionnement et de la rentabilité du club de Brighton, Todd Boehly et Behdad Eghbali, les propriétaires de Chelsea, décident alors de viser l’expertise. En septembre 2022, Graham Potter, l’entraîneur star des Seagulls, est débauché pour une indemnité record de 24 millions d’euros après le limogeage de Thomas Tuchel. Il n’arrive pas seul : Billy Reid, Bruno Saltor, Bjorn Hamberg et Ben Roberts, membres clés de son staff, le suivent pour importer la philosophie et les méthodes qui faisaient son succès en Premier League.

Les mouvements se poursuivent discrètement. Kyle Macaulay, analyste data influent chez Brighton, rejoint Chelsea comme directeur adjoint du recrutement. En novembre de la même année, Paul Winstanley (retenez ce nom), directeur du recrutement des Seagulls et véritable architecte de leurs succès sur le marché des transferts, est nommé codirecteur sportif des Blues. En seulement six mois, ce ne sont pas moins de dix profils, joueurs et staff confondus, qui ont franchi le pas entre Brighton et Chelsea.

Records et entrée de Strasbourg

En août 2023, Chelsea débourse 23 millions d’euros pour s’attacher les services de Robert Sánchez, gardien formé aux Seagulls depuis 2013, puis Moisés Caicedo, pour un montant de 116 millions d’euros, vente record pour le club de Tony Bloom qui fait de Chelsea son client le plus fidèle.

L’intégration de Strasbourg à l’empire BlueCo en 2023 élargit encore le champ des possibles. En février 2024, Sam Jewell, qui avait succédé à Paul Winstanley comme directeur du recrutement à Brighton, est à son tour recruté par BlueCo pour superviser l’aspect football professionnel de Chelsea et Strasbourg, de quoi donner le tournis. Cette saison 2025-2026 voit la vague se poursuivre : João Pedro et Facundo Buonanotte rejoignent directement Chelsea, tandis que Valentin Barco et Julio Enciso posent leurs valises en Ligue 1, tous les quatre en provenance de Brighton. Du côté exécutif, après sept années passées à Brighton, David Weir rejoint Strasbourg en tant que directeur sportif pour remplacer Loïc Désiré.

Liam Rosenior, le point culminant d’une admiration assumée

Enfin, après 19 mouvements et environ 315 millions d’euros investis chez Brighton depuis l’été 2022, Liam Rosenior boucle (pour l’instant) cette longue chronologie. Son arrivée à Chelsea n’a pourtant rien d’anodin, et l’histoire qui le lie à Paul Winstanley est plutôt passionnante. En 2015, fraîchement nommé directeur du recrutement à Brighton, Winstanley va chercher à Hull City un certain Liam Rosenior, arrière droit de 30 ans, pour sa touche d’expérience. Une saison plus tard, Brighton retrouve la Premier League après 34 ans d’absence. Rosenior, lui, tire sa révérence comme joueur la saison suivante et reste au club en tant qu’entraîneur adjoint des U23.

Après quelques expériences comme entraîneur principal à Derby County et Hull City, il se retrouve libre à l’été 2024. Entre-temps, Winstanley a rejoint Chelsea comme codirecteur sportif. C’est lui qui souffle son nom aux dirigeants de BlueCo : un mois plus tard, Rosenior se retrouve sur les bancs de la Meinau. Et aujourd’hui, il retrouve Winstanley à Stamford Bridge. Difficile d’imaginer que ce dernier (âgé aujourd’hui de 46 ans et sous contrat avec les Blues jusqu’en 2031) n’ait pas joué un rôle décisif dans cette nomination finale.

Au fond, tout repose sur une admiration profonde des hautes sphères de BlueCo pour le modèle de Brighton. Pour tenter de le répliquer, le groupe n’a pas hésité à investir massivement dans les hommes et les idées qui se cachent derrière le succès économique des Seagulls. Après plus de trois ans, ces choix ne semblent pas vraiment porter leurs fruits. Liam Rosenior réussira-t-il enfin à faire mûrir le projet BlueCo et à récolter des résultats plus juteux que ses prédécesseurs ?