Le retour de Cancelo au Barça fait sensation, Ruben Amorim touche le jackpot

João Cancelo a tout fait pour revenir au Barça

C’est une nouvelle qui va donner le sourire aux supporters du FC Barcelone ! João Cancelo va faire son retour en Catalogne, toutes les parties ont donné leur feu vert. «Cancelo ok», placarde Mundo Deportivo sur sa Une alors que Sport parle d’un «accord total» entre le Barça et Al-Hilal pour un prêt du joueur. Écarté par Simone Inzaghi, le latéral souhaitait revenir en Europe et porter de nouveau le maillot blaugrana. Sport parle d’un «transfert surprise», mais une bonne surprise puisque le joueur avait laissé un bon souvenir lors de son passage en 2023. Capable de jouer à droite comme à gauche, le Portugais va offrir à Hansi Flick plus d’options. Le Barça a profité de son voyage en Arabie saoudite avec la Supercoupe d’Espagne pour boucler ce dossier. À noter que João Cancelo a tout fait pour signer son retour au Barça, en snobant par exemple l’Inter Milan comme le regrette La Gazzetta dello Sport. Le Barça se renforce avec une valeur sûre et à moindre coût : selon Mundo Deportivo, les modalités du prêt sont très favorables puisque le club catalan ne prendrait en charge qu’environ 5 millions d’euros du salaire du joueur.

Ruben Amorim repart avec un joli chèque

Ruben Amorim et Manchester United, c’est terminé. Le Portugais perd la lutte de pouvoir et est limogé après 14 mois, écrit The Guardian après le départ du tacticien. Pour le Daily Mirror, le remplaçant d’Amorim doit être prêt pour les manèges les plus fous. Au pays, le journal Record évoque la fin de l’enfer Amorim. Pour le Daily Mail, l’heure est au bilan. Si Ruben Amorim a perdu son job, il pourra se consoler avec les 11,5 millions d’euros d’indemnités de licenciement qu’il percevra, lui dont le contrat courait jusqu’en 2027. Au total, le Portugais aura coûté près de 31 M€, entre son salaire et la somme payée par Manchester United pour le débaucher du Sporting, un sacré pactole.

Endrick est attendu de pied ferme

En France, la presse est tout excitée à l’idée de voir Endrick évoluer sur les pelouses de notre championnat. «Graine de star», placarde le journal L’Équipe dans son édition du jour. Il faut dire que malgré son jeune âge, l’attaquant brésilien est mondialement connu. Si on n’a pas pu voir l’étendue de son talent durant les six derniers mois au Real Madrid, Endrick est considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération. «Le messie brésilien», écrit le journal français, ça donne le ton sur l’attente autour du joueur. Le Progrès relaie les mots forts du Brésilien lors de sa conférence de présentation. La presse espagnole, à l’image des journaux Marca et Sport, relaie de son côté les mots d’Ancelotti à Endrick. Le sélectionneur du Brésil a recommandé au jeune attaquant de rejoindre Lyon pour retrouver du plaisir et surtout du temps de jeu, à quelques mois de la Coupe du monde.