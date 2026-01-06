Strasbourg a reçu l’accord verbal de son futur entraîneur

Sauf revirement de situation, Strasbourg tient le successeur de Liam Rosenior, fraichement intronisé à la tête de Chelsea. Comme cela était annoncé depuis plusieurs jours, l’heureux élu se nomme Gary O’Neil, libre de tout contrat après ses passages à Bournemouth (2021-2023) et Wolverhampton (2023-2024).

La suite après cette publicité

Sky Sports assure même que l’ancien coach des Wolves a donné son accord verbal pour devenir le nouvel entraîneur de Strasbourg. Le média anglais ajoute que les derniers détails du contrat sont en cours de finalisation. Le Londonien est attendu dans les prochaines heures en Alsace. À 42 ans, O’Neil va vivre sa première expérience à l’étranger après avoir fait toute sa carrière de joueur et de coach au Royaume-Uni.