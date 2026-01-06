Menu Rechercher
Strasbourg a reçu l’accord verbal de son futur entraîneur

Gary O'Neil

Sauf revirement de situation, Strasbourg tient le successeur de Liam Rosenior, fraichement intronisé à la tête de Chelsea. Comme cela était annoncé depuis plusieurs jours, l’heureux élu se nomme Gary O’Neil, libre de tout contrat après ses passages à Bournemouth (2021-2023) et Wolverhampton (2023-2024).

Sky Sports News
BREAKING: Gary O’Neil has verbally agreed to become the new Strasbourg head coach 🚨

The contract details are being finalised today for him to succeed Liam Rosenior, after he confirmed his move to Chelsea.
Sky Sports assure même que l’ancien coach des Wolves a donné son accord verbal pour devenir le nouvel entraîneur de Strasbourg. Le média anglais ajoute que les derniers détails du contrat sont en cours de finalisation. Le Londonien est attendu dans les prochaines heures en Alsace. À 42 ans, O’Neil va vivre sa première expérience à l’étranger après avoir fait toute sa carrière de joueur et de coach au Royaume-Uni.

