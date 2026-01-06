Les supporters de Chelsea dégoûtés par l’arrivée de Liam Rosenior !

Pour sa dernière conférence de presse livrée en tant qu’entraîneur de Strasbourg, Liam Rosenior a répondu ceci à la question portant sur la colère des fans alsaciens : « les fans peuvent être fiers de ce que dire qu’un entraîneur de leur club est considéré comme capable d’entraîner Chelsea. Cela a été dur pour moi aussi de choisir de quitter Strasbourg ». Le problème, c’est que les supporters du club où il débarque ne sont guère plus enchantés. La faute à son expérience un peu maigre sur un banc de touche (Hull City puis Strasbourg). La BBC et Skysports ont ainsi récolté de nombreux avis de fans de Chelsea et ils ne sont pas emballés par le choix de BlueCo de faire appel à Liam Rosenior.

La suite après cette publicité

« Dans aucun autre secteur d’activité, Liam Rosenior n’aurait pu obtenir un poste aussi important dans une grande organisation grâce à son niveau de réussite et d’expérience », écrit Danny sur le site de la BBC. « En tant que supporter de Chelsea, je ne souhaite pas qu’un entraîneur arrive et apprenne sur le tas. Les six meilleurs clubs devraient privilégier les entraîneurs confirmés. On n’obtient pas le poste d’entraîneur principal d’une grande organisation sans leadership et expérience », poste Leo sur Skysports. Rosenior est totalement méconnu en Angleterre, malgré son passé de joueur (Fulham, Hull City, Reading ou encore Brighton), car il n’a jamais entraîné en Premier League. Et personne ne regarde la Ligue 1 outre-Manche.

La suite après cette publicité

La stratégie de la direction épinglée

« C’est peut-être la décision la plus stupide prise par les propriétaires de Chelsea depuis très longtemps. Zéro pas en avant, cinq pas en arrière », renchérit un autre. Le fond du problème est bien ciblé par certains internautes. « Tout ce que je peux dire à propos de cette nomination, c’est qu’elle est logique pour les propriétaires et le conseil d’administration, mais pas pour le Chelsea Football Club, les supporters et sa progression vers les sommets », lit-on ainsi. Sur la BBC, Terry écrit : « dire que je suis un peu déçu serait un euphémisme. Je n’ai rien contre Liam Rosenior, mais la direction et les directeurs sportifs doivent lâcher prise et laisser un entraîneur gérer l’équipe. Tant qu’ils achèteront et vendront des joueurs sans consulter les entraîneurs, ils n’auront jamais un entraîneur de renom. »

On touche là la véritable inquiétude des fans, celle de voir un nouvel homme de paille s’asseoir sur le banc, un "Yes man" qui acceptera sans broncher les décisions prises par le board. Des décisions souvent motivées par l’aspect financier, rarement par le sportif, à en juger par les derniers mercatos réalisés par les Blues. Rosenior s’est dit excité à l’idée de rejoindre Chelsea, une opportunité qu’il ne pouvait pas refuser. Mais c’est tout un peuple qu’il va devoir convaincre, une équipe qu’il va devoir construire malgré un effectif pléthorique et des résultats qu’il va vite devoir obtenir. « Cet entraîneur inexpérimenté devra gagner tous les matchs pour prouver qu’il mérite de rester. Je dis qu’il sera limogé avant la fin de la saison », prédit déjà un pessimiste supporter…