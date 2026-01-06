Barça : Hansi Flick se prononce sur l’arrivée de João Cancelo

Malgré des problèmes financiers persistants depuis des saisons, le FC Barcelone espère jouer des coups intelligents pour se renforcer. Parmi eux, un retour de João Cancelo est sur la bonne voie. Le club catalan et Al-Hilal ont trouvé un accord de principe pour un prêt du latéral portugais jusqu’à la fin de la saison, lui qui n’a jamais caché son envie de retourner au FC Barcelone. En conférence de presse ce mardi, le technicien blaugrana a réagi et a confirmé la rumeur autour du Portugais.

« J’ai discuté avec mon staff et nous pensons qu’avec le retour de Ronald Araujo, nous aurons de bonnes alternatives en défense centrale. João peut jouer des deux côtés de la défense. Ce transfert n’est pas encore finalisé, mais je serais ravi qu’il le soit. Nous avions évoqué la possibilité de recruter un défenseur central, mais c’est une bonne option pour six mois. J’aurai plus de choix. C’est logique. C’est une excellente option, avec un joueur de grande qualité », a-t-il déclaré à propos du latéral de 31 ans.