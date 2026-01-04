Menu Rechercher
2 - 1
83'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 17e journée
PSG
2 - 1
MT : 1-0
83'
Paris FC
Diffusé sur Ligue 1+
Temps forts
53'
2 - 1
O. Dembélé (PD W. Zaïre-Emery)
51'
1 - 1
(SP) W. Geubbels
mi-temps
1 - 0
45'
1 - 0
D. Doué (PD Fabián Ruiz)
Classement live 2 PSG 39 15 Paris FC 16
Possession 73% PSG Paris FC
Tirs 20 14 2 6 3 5
Grosses occasions créées 100% PSG 1 Paris FC 0
Compositions PSG 4-3-3 Paris FC 5-4-1
Qui va gagner ?
PSG
NUL
PFC
624 participants
Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Paris Saint-Germain Fabián Ruiz 1
Tirs (%)
#1 Logo Paris FC Willem Geubbels 2/2 100% #2 Logo Paris Saint-Germain Désiré Doué 2/4 50% #3 Logo Paris Saint-Germain Fabián Ruiz 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Paris FC Jonathan Ikoné 2 #2 Logo Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé 2 #3 Logo Paris Saint-Germain Nuno Mendes 2
Fautes subies
#1 Logo Paris Saint-Germain Nuno Mendes 2 #2 Logo Paris FC Alimami Gory 2
Ballons touchés
#1 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 123 #2 Logo Paris Saint-Germain Fabián Ruiz 103
Tirs (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Willian Pacho 0/2 0% #2 Logo Paris Saint-Germain Nuno Mendes 1/4 25%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Paris FC Willem Geubbels 5 #2 Logo Paris Saint-Germain Senny Mayulu 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Fabián Ruiz 4/5 80% #2 Logo Paris Saint-Germain Nuno Mendes 6/8 75% #3 Logo Paris Saint-Germain Willian Pacho 8/11 73%
Interceptions
#1 Logo Paris FC Willem Geubbels 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Paris FC Moustapha Mbow 2/3 67% #2 Logo Paris Saint-Germain Willian Pacho 3/5 60% #3 Logo Paris FC Willem Geubbels 2/5 40%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Paris FC Willem Geubbels 0/8 0% #2 Logo Paris Saint-Germain Senny Mayulu 0/7 0% #3 Logo Paris Saint-Germain João Neves 0/5 0%
Dribbles subis
#1 Logo Paris Saint-Germain João Neves 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Senny Mayulu 0/3 0%
Passes (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Willian Pacho 61/63 97% #2 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 111/117 95% #3 Logo Paris Saint-Germain Senny Mayulu 33/35 94%
Corners et centres réussis
#1 Logo Paris Saint-Germain Désiré Doué 3
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé 29 #2 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 27 #3 Logo Paris Saint-Germain Fabián Ruiz 27

Analyse avant-match

Probabilité de victoire
76% 22% 2%
Série en cours
V
V
V
N
V
V
D
N
N
D
Rencontres précédentes
100% 1 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Matvey Safonov Matvey Safonov Blessure à la main Kang-In Lee Kang-In Lee Ischio-jambiers Quentin Ndjantou Quentin Ndjantou Blessure musculaire Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou
Moses Simon Moses Simon Fracture de la jambe Pierre Lees-Melou Pierre Lees-Melou Blessure à la jambe Nouha Dicko Nouha Dicko Inconnu Pierre-Yves Hamel Pierre-Yves Hamel Blessure au mollet Samir Chergui Samir Chergui Blessure musculaire Willem Geubbels Willem Geubbels Inconnu

Top commentaires

Ritt 21:37 Quelle première mi temps de doué et mendes ! Du lourd très lourd ! 7 Répondre
Match PSG - Paris FC en direct commenté

17e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 4 janvier 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Paris FC (Ligue 1 McDonald's, 17e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 17e journée de Ligue 1 McDonald's entre PSG et Paris FC. Ce match aura lieu le dimanche 4 janvier 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Paris FC.

Arbitres

Benoît Bastien arbitre principal
0.4
3.2
Moyenne de cartons par match sur 10 matchs arbitrés
Hicham Zakrani arbitre assistant
Aurélien Berthomieu arbitre assistant
Karim Abed quatrième arbitre
Bruno Coue arbitre VAR
Stéphanie Frappart arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Parc des Princes Paris
Parc des Princes
  • Année de construction : 1897
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 47929
  • Affluence moyenne : 37027
  • Affluence maximum : 47929
  • % de remplissage : 79

Match en direct

Date 04 janvier 2026 20:45
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 17
Diffusion Ligue 1+
Code PSG-PFC
Zone France
Équipe à domicile Paris Saint-Germain
Équipe à l'extérieur Paris FC
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre PSG et Paris FC en France ?

Le match est à suivre en direct le 04 janvier 2026 à 20:45 sur Ligue 1+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre PSG et Paris FC ?

Paris Saint-Germain : le coach Luis Enrique a choisi une formation en 4-3-3 : L. Chevalier, Nuno Mendes, W. Pacho, I. Zabarnyi, W. Zaïre-Emery, Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves, S. Mayulu, O. Dembélé, D. Doué.

Paris FC : de son côté, l'équipe dirigée par S. Gilli évolue dans un système de jeu en 5-4-1 : K. Trapp, Otávio, T. Kolodziejczak, M. Mbow, T. De Smet, N. Sangui, J. Ikoné, A. Camara, M. Lopez, A. Gory, W. Geubbels.

Qui arbitre le match PSG Paris FC ?

Benoît Bastien est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match PSG Paris FC ?

Paris accueille le match au Parc des Princes.

Quelle est la date et l'heure du match PSG Paris FC ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 04 janvier 2026, coup d'envoi 20:45.

Qui a marqué des buts pour PSG ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour PSG : D. Doué 45', O. Dembélé 53'.

Qui a marqué le but pour Paris FC ?

Un seul but a été inscrit pour Paris FC par W. Geubbels 51' (sp.).

