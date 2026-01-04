Prono
Match PSG - Paris FC en direct commenté
17e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 4 janvier 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Paris FC (Ligue 1 McDonald's, 17e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 17e journée de Ligue 1 McDonald's entre PSG et Paris FC. Ce match aura lieu le dimanche 4 janvier 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Paris FC.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre PSG et Paris FC en France ?
Le match est à suivre en direct le 04 janvier 2026 à 20:45 sur Ligue 1+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre PSG et Paris FC ?
Paris Saint-Germain : le coach Luis Enrique a choisi une formation en 4-3-3 : L. Chevalier, Nuno Mendes, W. Pacho, I. Zabarnyi, W. Zaïre-Emery, Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves, S. Mayulu, O. Dembélé, D. Doué.
Paris FC : de son côté, l'équipe dirigée par S. Gilli évolue dans un système de jeu en 5-4-1 : K. Trapp, Otávio, T. Kolodziejczak, M. Mbow, T. De Smet, N. Sangui, J. Ikoné, A. Camara, M. Lopez, A. Gory, W. Geubbels.
- Qui arbitre le match PSG Paris FC ?
Benoît Bastien est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match PSG Paris FC ?
Paris accueille le match au Parc des Princes.
- Quelle est la date et l'heure du match PSG Paris FC ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 04 janvier 2026, coup d'envoi 20:45.
- Qui a marqué des buts pour PSG ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour PSG : D. Doué 45', O. Dembélé 53'.
- Qui a marqué le but pour Paris FC ?
Un seul but a été inscrit pour Paris FC par W. Geubbels 51' (sp.).