Man City : Pep Guardiola réagit au limogeage de Ruben Amorim

Le couperet est tombé hier matin. Après une collaboration de 14 mois seulement, Manchester United a décidé de se séparer de Ruben Amorim. Les soucis permanents des Red Devils tranchent forcément avec la sérénité ambiante à Manchester City où Pep Guardiola est en poste depuis 2016. D’ailleurs, en marge de la réception de Brighton en championnat, l’Espagnol a été invité à commenter le limogeage d’Amorim.

La suite après cette publicité

«Oui, c’est vrai que vous avez moins de temps, comme ce qui s’est passé avec Enzo (Maresca). Je ne peux rien dire par respect pour les joueurs. Comme Enzo, c’est un excellent manager, la décision a été prise par nos voisins et je lui souhaite bonne chance pour l’avenir.

C’est assez similaire (en Angleterre, en Espagne et en Allemagne). Je ne pense pas qu’il existe un pays où l’on est à l’abri si l’on ne gagne pas de matchs. Normalement, si l’on n’obtient pas de résultats, le passé ou le présent n’ont pas d’importance. On vous engage pour vos idées et on vous licencie pour vos résultats. Parfois, il faut du temps et un processus. À Manchester United, ils ont fait trois matchs nuls à domicile : contre Everton, qui a joué à 10 contre 11 pendant 70 minutes, contre Bournemouth et contre les Wolves. Ils auraient pu se rapprocher d’Arsenal. Les écarts sont si faibles, et maintenant, vous voyez que MU a eu beaucoup d’absences, comme nous en avons actuellement, et c’est difficile avec les joueurs à la Coupe d’Afrique et les joueurs importants indisponibles», a-t-il confié en conférence de presse.