Prono
Stats joueursPlus de statistiques
Analyse avant-matchVoir tout
Top commentaires
Match Marseille - Nantes en direct commenté
17e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 4 janvier 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Marseille et Nantes (Ligue 1 McDonald's, 17e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 17e journée de Ligue 1 McDonald's entre Marseille et Nantes. Ce match aura lieu le dimanche 4 janvier 2026 à 15:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Marseille et Nantes.
On en parle
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Marseille et Nantes en France ?
Le match est à suivre en direct le 04 janvier 2026 à 15:00 sur Ligue 1+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Marseille et Nantes ?
Olympique de Marseille : le coach R. De Zerbi a choisi une formation en 3-4-3 : G. Rulli, F. Medina, B. Pavard, C. Egan-Riley, Emerson, P. Højbjerg, A. Vermeeren, T. Weah, Igor Paixão, P. Aubameyang, M. Greenwood.
Nantes : de son côté, l'équipe dirigée par A. Kantari évolue dans un système de jeu en 3-5-2 : Anthony Lopes, N. Cozza, T. Tati, K. Amian, D. Machado, D. Tabibou, F. Coquelin, J. Mwanga, F. Centonze, M. Abline, Y. El-Arabi.
- Qui arbitre le match Marseille Nantes ?
Marc Bollengier est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Marseille Nantes ?
Marseille accueille le match au Orange Vélodrome.
- Quelle est la date et l'heure du match Marseille Nantes ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 04 janvier 2026, coup d'envoi 15:00.
- Qui a marqué le but pour Nantes ?
Un seul but a été inscrit pour Nantes par F. Centonze 31'.