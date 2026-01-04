Menu Rechercher
33'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 17e journée
Marseille
0 - 1
33'
Nantes
Diffusé sur Ligue 1+
Temps forts
31'
0 - 1
F. Centonze
26'
A. Vermeeren
Voir le live commenté
Classement live 3 Marseille 32 16 Nantes 14
Possession 67% Marseille Nantes
Tirs 4 3 3 1 4 7
Grosses occasions créées 100% Marseille 1 Nantes 0
Compositions Marseille 3-4-3 Nantes 3-5-2
Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Marseille Igor Paixão 1
Tirs (%)
#1 Logo Nantes Matthis Abline 1/2 50% #2 Logo Nantes Youssef El-Arabi 1/2 50%
Fautes subies
#1 Logo Nantes Fabien Centonze 2
Tirs (%)
#1 Logo Marseille Mason Greenwood 0/2 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Nantes Kelvin Amian 2/2 100%

Analyse avant-match

Probabilité de victoire
59% 34% 8%
Série en cours
V
V
V
D
N
V
D
D
D
N
Rencontres précédentes
46% 19 Victoires 24% 10 Nuls 29% 12 Victoires

Blessures & suspensions

Leonardo Balerdi Leonardo Balerdi Blessure à la cuisse Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Inconnu Timothy Weah Timothy Weah Inconnu Nayef Aguerd Nayef Aguerd Blessure à la hanche
Herba Guirassy Herba Guirassy Ischio-jambiers Sékou Doucouré Sékou Doucouré Blessure à l'épaule Deiver Machado Deiver Machado Ischio-jambiers Junior Mwanga Junior Mwanga Inconnu

Match Marseille - Nantes en direct commenté

17e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 4 janvier 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Marseille et Nantes (Ligue 1 McDonald's, 17e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 17e journée de Ligue 1 McDonald's entre Marseille et Nantes. Ce match aura lieu le dimanche 4 janvier 2026 à 15:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Marseille et Nantes.

Arbitres

Marc Bollengier arbitre principal
0.2
4
Moyenne de cartons par match sur 9 matchs arbitrés
Yannick Boutry arbitre assistant
Thomas Luczynski arbitre assistant
Eddy Rosier quatrième arbitre
Abdelali Chaoui arbitre VAR
Alexandre Castro arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Orange Vélodrome Marseille
Orange Vélodrome
  • Année de construction : 1937
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 67394
  • Affluence moyenne : 40612
  • Affluence maximum : 66312
  • % de remplissage : 60

Match en direct

Date 04 janvier 2026 15:00
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 17
Diffusion Ligue 1+
Code OM-FCN
Zone France
Équipe à domicile Olympique de Marseille
Équipe à l'extérieur Nantes
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Marseille et Nantes en France ?

Le match est à suivre en direct le 04 janvier 2026 à 15:00 sur Ligue 1+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Marseille et Nantes ?

Olympique de Marseille : le coach R. De Zerbi a choisi une formation en 3-4-3 : G. Rulli, F. Medina, B. Pavard, C. Egan-Riley, Emerson, P. Højbjerg, A. Vermeeren, T. Weah, Igor Paixão, P. Aubameyang, M. Greenwood.

Nantes : de son côté, l'équipe dirigée par A. Kantari évolue dans un système de jeu en 3-5-2 : Anthony Lopes, N. Cozza, T. Tati, K. Amian, D. Machado, D. Tabibou, F. Coquelin, J. Mwanga, F. Centonze, M. Abline, Y. El-Arabi.

Qui arbitre le match Marseille Nantes ?

Marc Bollengier est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Marseille Nantes ?

Marseille accueille le match au Orange Vélodrome.

Quelle est la date et l'heure du match Marseille Nantes ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 04 janvier 2026, coup d'envoi 15:00.

Qui a marqué le but pour Nantes ?

Un seul but a été inscrit pour Nantes par F. Centonze 31'.

