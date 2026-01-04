OM : les explications acides de Roberto De Zerbi après la déroute contre Nantes

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille affrontait le FC Nantes pour le compte de la 17e journée de Ligue 1. Après avoir enregistré des retours précieux et avoir terminé l’année 2025 avec trois succès toutes compétitions confondues, l’OM se devait de continuer sur sa lancée face à Nantes, qui lutte pour le maintien. Finalement, rien ne s’est passé comme prévu pour les Phocéens. Face à des Nantais conquérants, les Marseillais ne sont jamais rentrés dans leur rencontre et ont été menés à la demi-heure de jeu. Pire encore, les Marseillais ont été réduits à dix en première période après une faute stupide d’Arthur Vermeeren sur Anthony Lopes.

La suite après cette publicité

Son remplaçant, Bilal Nadir, a également été coupable de deux fautes évitables au retour des vestiaires. Résultat : il a aussi écopé d’un carton rouge après deux avertissements. A 9 contre 11, les Marseillais ont été en grande difficulté et ont encaissé un deuxième but en fin de rencontre sur un penalty concrétisé par Rémy Cabella. Une superbe victoire pour Ahmed Kantari et les Canaris mais une déroute surréaliste pour les Marseillais qui ont été escortés par la bronca de leurs supporters en fin de match. Durant la rencontre, Roberto De Zerbi a montré à de nombreuses reprises des signes d’agacement. Visiblement remonté contre la prestation de ses joueurs, l’Italien s’est même illustré en jetant sa montre en seconde période. Après la rencontre, l’ancien entraîneur de Brighton avait encore la mine des mauvais jours.

La suite après cette publicité

Roberto De Zerbi a dégoupillé en conférence de presse

Furieux contre ses joueurs en conférence de presse, il a disséqué cette défaite et a avoué qu’il n’avait pas vu venir une telle désillusion : «je n’ai pas eu cette sensation. Ça m’attriste car si j’avais pressenti cela, j’aurais renversé La Commanderie. Je n’ai pas vu de symptômes. Notre équipe est une équipe composée de bons joueurs et de belles personnes, ils tiennent à ce qu’ils font. Aujourd’hui, ça nous fait mal de perdre contre la lanterne rouge, mais c’est ce qu’on mérite. On aurait pu prendre de l’avance sur Lille, se rapprocher de Lens, ça nous fait du mal. Mais il faut vraiment oublier tout ça. On part au Koweït pour disputer un titre contre la meilleure équipe d’Europe, on doit se préparer au mieux.»

Et alors que l’OM va affronter le PSG en milieu de semaine prochaine dans le cadre du Trophée des Champions, De Zerbi nage en plein doute. Il s’est exprimé sur sa situation à Marseille et s’est fendu d’une diatribe assez délirante sur la réalité de son poste sur la Canebière : «que puis-je faire ? Si on ne voit pas les symptômes avant, comment prévoir le futur ? Je prends toujours la responsabilité des défaites, je dis les choses que je pense. Le premier responsable est toujours l’entraîneur. J’aimerais comprendre pourquoi, systématiquement ici à Marseille, on a ces montagnes russes, des hauts et des bas. C’est ma 12e saison en tant qu’entraîneur, mais il faut être encore plus psychologue qu’entraîneur aujourd’hui. Par exemple, Vermeeren a fait une mauvaise semaine, je l’ai pris dans mon bureau samedi, mais je lui ai dit que j’avais confiance en lui et que j’allais le titulariser même s’il s’était mal entraîné. Il m’a remercié. Mais je ne m’attendais pas à cette prestation. Si toute l’équipe est comme ça, mon staff doit sentir les choses. Je ne me sens pas coupable car je donne toujours tout, mais je vais rentrer chez moi blessé d’avoir perdu le match de cette manière. On n’avait pas la bave aux lèvres…». Vous l’aurez compris, Marseille a perdu plus qu’un simple match ce dimanche après-midi…