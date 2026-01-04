OM : Timothy Weah frustré après la défaite contre Nantes

Plombé par deux cartons rouges, ce dimanche, l’OM s’est sabordé et a offert la victoire à Nantes, qui n’avait plus gagné en Ligue 1 depuis octobre (2-0). Les Marseillais laissent filer Lens et le PSG en tête et voient l’OL et Rennes se rapprocher à 2 points après cette soirée cauchemardesque. Après la défaite, Timothy Weah est apparu très déçu.

«C’était très compliqué cet après-midi. C’est un match qu’on doit assumer. On sait que les cartons rouges ça ne suffit pas dans les matchs de haut niveau. On doit se remettre en question, retourner à l’entrainement, on a une finale à jouer contre le PSG. Le premier rouge est difficle, on vooit bien que le gardien frappe le ballon et Arthur Vermeeren arrive. Le deuxième, il était déjà sur un jaune et c’est ça le résultat. On doit assumer, relever la tête, ce n’est pas la fin, on doit continuer à travailller et place au match contre Paris», a-t-il lâché sur Ligue 1+.