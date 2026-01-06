Menu Rechercher
Supercopa

Real Madrid : mauvaise nouvelle pour Kylian Mbappé

Xabi Alonso et Kylian Mbappé, à l'entraînement @Maxppp
Atlético Real Madrid

Le 31 décembre dernier, le Real Madrid annonçait dans un communiqué la blessure de Kylian Mbappé. «À la suite des examens réalisés aujourd’hui sur notre joueur Kylian Mbappé par les services médicaux du Real Madrid, une entorse du genou gauche a été diagnostiquée. En attente d’évolution». Victime d’une entorse au genou gauche, le Français veut pourtant partir avec le reste de l’équipe merengue en Arabie saoudite en vue de la Supercoupe d’Espagne.

En clair, la Casa Blanca espérait compter sur lui pour la demi-finale contre l’Atlético de Madrid jeudi prochain. Mais AS affirme ce mardi que le capitaine de l’équipe de France, qui s’est entraîné en salle, ne sera pas apte pour le derby madrilène. Sa présence pour une éventuelle finale est également compromise selon la radio Cadena COPE. Pour rappel, une absence comprise entre deux et trois semaines avait été annoncée pour le Bondynois.

Supercopa
Real Madrid
Kylian Mbappé

Supercopa Supercoupe d'Espagne
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
