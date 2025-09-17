Menu Rechercher
Commenter 1
Ligue des Champions

Liverpool : la climatisation posée par Van Dijk contre l’Atlético de Madrid

Par Aurélien Macedo
1 min.
Virgil van Dijk @Maxppp
Liverpool 3-2 Atlético

Ce mercredi, la Ligue des Champions nous a offert de sacré choc dont un gros match entre Liverpool et l’Atlético de Madrid. Vite en tête via des buts d’Andrew Robertson (4e) et Mohamed Salah (6e), Liverpool a eu très peur après un doublé de Marcos Llorente qui a pu égaliser (45e +4 et 81e).

La suite après cette publicité
CANAL+ Foot
SCÉNARIO INCROYABLE À ANFIELD, VIRGIL VAN DIJK OFFRE LA VICTOIRE À LIVERPOOL DANS LES ARRÊTS DE JEU 😱😱

#LIVATM | #UCL
Voir sur X

Alors que la victoire semblait lui échapper, Liverpool a trouvé les ressources pour s’imposer 3-2. Sur corner à la 2e minute du temps additionnel (90e +2), Dominik Szoboszlai a envoyé un centre sur le crâne victorieux de Virgil van Dijk.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Liverpool
Atlético
Virgil van Dijk

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Liverpool Logo Liverpool FC
Atlético Logo Atlético Madrid
Virgil van Dijk Virgil van Dijk
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier