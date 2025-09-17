Liverpool : la climatisation posée par Van Dijk contre l’Atlético de Madrid

Ce mercredi, la Ligue des Champions nous a offert de sacré choc dont un gros match entre Liverpool et l’Atlético de Madrid. Vite en tête via des buts d’Andrew Robertson (4e) et Mohamed Salah (6e), Liverpool a eu très peur après un doublé de Marcos Llorente qui a pu égaliser (45e +4 et 81e).

Alors que la victoire semblait lui échapper, Liverpool a trouvé les ressources pour s’imposer 3-2. Sur corner à la 2e minute du temps additionnel (90e +2), Dominik Szoboszlai a envoyé un centre sur le crâne victorieux de Virgil van Dijk.