Liverpool : la climatisation posée par Van Dijk contre l’Atlético de Madrid
Ce mercredi, la Ligue des Champions nous a offert de sacré choc dont un gros match entre Liverpool et l’Atlético de Madrid. Vite en tête via des buts d’Andrew Robertson (4e) et Mohamed Salah (6e), Liverpool a eu très peur après un doublé de Marcos Llorente qui a pu égaliser (45e +4 et 81e).
CANAL+ Foot @CanalplusFoot – 23:01
SCÉNARIO INCROYABLE À ANFIELD, VIRGIL VAN DIJK OFFRE LA VICTOIRE À LIVERPOOL DANS LES ARRÊTS DE JEU 😱😱Voir sur X
#LIVATM | #UCL
Alors que la victoire semblait lui échapper, Liverpool a trouvé les ressources pour s’imposer 3-2. Sur corner à la 2e minute du temps additionnel (90e +2), Dominik Szoboszlai a envoyé un centre sur le crâne victorieux de Virgil van Dijk.
