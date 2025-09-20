Vinícius Júnior menace de quitter le Real Madrid !

Le cas Vinícius Júnior commence à faire trembler Madrid. Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec les Merengues, le Brésilien de 25 ans n’a toujours pas prolongé son bail dans la capitale espagnole. Malgré des négociations entamées depuis plusieurs mois, les deux parties n’ont, à ce jour, pas encore trouvé d’accord. Ce samedi, le quotidien AS affirme même que les négociations pour une prolongation sont au point mort.

Le média espagnol précise, à ce titre, que l’ailier madrilène aurait fait des concessions salariales significatives pour rester mais que la direction madrilène n’a, de son côté, pas répondu à ses attentes. Un écart qui a finalement tout fait capoter lors de la dernière réunion entre les deux parties, et ce alors qu’un accord semblait proche.

Vinícius est mécontent

Pour ne rien arranger, l’arrivée de Xabi Alonso sur le banc a également changé la dynamique sportive du club… mais pas forcément au goût de Vinícius. Adepte d’un jeu plus structuré et moins centré sur les individualités, l’ancien coach du Bayer Leverkusen demande en effet à ses ailiers – y compris Vinícius – de se replier davantage en phase défensive. Résultat : moins de libertés offensives et un rôle plus ingrat.

Une situation qui pourrait pousser le natif de São Gonçalo à faire un choix fort. Dans cette optique, AS indique que si le contexte sportif venait encore à se détériorer, Vinícius - mécontent de la façon dont il a été traité lors des premiers matchs de la saison - pourrait demander à quitter le Real Madrid dès le mois de janvier prochain. Une issue encore peu probable mais qu’il ne faut désormais plus exclure… Une chose est sûre, le Real Madrid doit agir vite : soit il sécurise l’avenir du joueur avec une prolongation solide, soit il se prépare à une perte majeure, à court ou moyen terme.