PSG : Luis Enrique est inquiet pour Vitinha et Kvaratskhelia

À l’issue de la rencontre face à Auxerre (2-0), Luis Enrique a prôné la prudence au sujet des sorties prématurées de Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia. « Je ne peux rien vous dire. Il faut attendre les résultats de demain. Mais c’est normal. Il faut rester tranquilles, on cherche à surmonter ça avec la force de l’équipe et des supporters », a-t-il confié au micro de Ligue 1+. En conférence de presse, le technicien espagnol a confirmé qu’aucun diagnostic précis n’était encore établi.

« Ce n’est pas du positif mais il faut attendre le staff médical demain ou après-demain pour savoir quel type de blessure ils ont », a ajouté l’entraîneur parisien. Luis Enrique a précisé que le remplacement de Vitinha avait été effectué par précaution et qu’il ne souhaitait « prendre de risque avec personne » à quelques jours d’un déplacement crucial en Ligue des champions face au FC Barcelone.