PSG - Le Havre : les compositions officielles

Le Paris Saint-Germain accueille Le Havre au Parc des Princes dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. Le PSG est 3e du championnat après les succès de l’OM et de Lens, l’objectif des Parisiens est de l’emporter pour reprendre les commandes du classement. En face, le HAC occupe la 12e place avec 14 points et n’a plus perdu depuis le 18 octobre. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions d’équipes, Luis Enrique reste fidèle à son 4-3-3. Chevalier dans le but, Zaïre-Emery et Nuno Mendes latéraux, Beraldo avec Zabarnyi dans l’axe. Au milieu, Mayulu est avec Joao Neves et Vitinha. Enfin le trio offensif est composé de Mbaye, Lee et Ramos. De son côté, Didier Digard opte pour un 4-5-1. Diaw en dernier rempart, Lloris forme la charnière centrale avec Sangante, Nego et Zouaoui latéraux. Le milieu de terrain est très fourni avec Seko, Touré, Ndiaye, Kechta et Ebonog. En attaque, Soumaré tentera de peser sur la défense parisienne.

Les compositions

PSG : Chevalier - Zaïre-Emery, Zabarnyi, Beraldo, Nuno Mendes - Joao Neves, Mayulu, Vitinha - Lee, Ramos, Mbaye

Le Havre : Diaw - Nego, Sangante, Lloris, Zouaoui - Seko, Touré, Ndiaye, Kechta, Ebonog - Soumaré