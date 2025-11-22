Menu Rechercher
Commenter 97
Ligue 1

EdF : Lucas Chevalier s’est expliqué sur son « like » pro-RN

Par André Martins
1 min.
Lucas Chevalier avec le PSG @Maxppp

Alors que Lucas Chevalier va retrouver le Parc des Princes pour la première fois depuis l’épisode du « like » pro Rassemblement national, ce samedi soir face au Havre, L’Équipe a brièvement révélé la manière dont ses coéquipiers en équipe de France ont abordé la situation lors de la trêve internationale de novembre.

La suite après cette publicité

Selon le quotidien, la question lui a été posée, même si ce n’était pas un sujet central des discussions. Le gardien parisien a de nouveau évoqué la maladresse pour expliquer son geste. Malgré cet épisode, la relation avec ses coéquipiers semble donc rester cordiale.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (97)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
France
Lucas Chevalier

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
France Flag France
Lucas Chevalier Lucas Chevalier
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier