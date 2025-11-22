EdF : Lucas Chevalier s’est expliqué sur son « like » pro-RN

Alors que Lucas Chevalier va retrouver le Parc des Princes pour la première fois depuis l’épisode du « like » pro Rassemblement national, ce samedi soir face au Havre, L’Équipe a brièvement révélé la manière dont ses coéquipiers en équipe de France ont abordé la situation lors de la trêve internationale de novembre.

Selon le quotidien, la question lui a été posée, même si ce n’était pas un sujet central des discussions. Le gardien parisien a de nouveau évoqué la maladresse pour expliquer son geste. Malgré cet épisode, la relation avec ses coéquipiers semble donc rester cordiale.