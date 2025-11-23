João Neves, l’étonnant nouveau leader offensif du PSG

Qu’est ce que João Neves ne sait pas faire ? La question a le mérite d’être posée au regard des prestations XXL réalisées par le milieu de terrain portugais ces derniers mois. Qu’importe le contexte, qu’importe sa position sur le terrain, l’ancien joueur de Benfica ne cesse, en effet, de crever l’écran. Autoritaire dans le duel, précieux à la récupération, chirurgicale dans l’orientation du jeu et impérial dans les airs malgré son mètre 74, le natif de Tavira a, depuis quelques semaines, ajouté une nouvelle corde à son arc : celle du finisseur.

Alors qu’Ousmane Dembélé et Désiré Doué connaissent un début de saison marqué par les blessures, l’international portugais (20 sélections) - auteur de son premier triplé en sélection lors de la dernière trêve internationale - brille aujourd’hui par son efficacité face au but. Samedi soir, lors de la réception du HAC (3-0), le numéro 87 parisien a d’ailleurs confirmé cette nouvelle habitude. Titularisé aux côtés de Vitinha et Senny Mayulu dans l’entrejeu francilien, le joueur de 21 ans a offert le but du break d’une belle frappe croisée du gauche (65e).

Neves est l’actuel meilleur buteur du PSG !

Une nouvelle réalisation - son 11e but lors de ses 17 derniers matches en club et sélection - permettant finalement au PSG de sécuriser une nouvelle victoire et ainsi de reprendre la tête de la Ligue 1. Crédité d’un joli 7 par la rédaction FM après une énième prestation de haute volée (7 ballons récupérés, 4 duels remportés sur 6 disputés), Neves s’impose finalement, aujourd’hui, comme le leader offensif des champions d’Europe en titre.

Auteur de son 5e but en Ligue 1 - 8 buts et 1 passe décisive toutes compétitions confondues depuis le début de la saison - le génie portugais est tout simplement le meilleur buteur du club de la capitale depuis la reprise. Un rendement que son entraîneur, Luis Enrique, n’a d’ailleurs pas manqué de saluer en conférence de presse. «Qui est João Neves ? C’est le petit joueur qui marque toujours ? C’est joli, on voit qu’il a beaucoup de qualité. Il a été critiqué, mais c’est normal d’être critiqué. C’est joli de voir son évolution et on est contents de voir qu’il possède cette capacité à marquer des buts», commentait l’Espagnol, lui aussi séduit par l’impressionnante polyvalence de son protégé.