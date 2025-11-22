PSG - Le Havre : les notes du match

De retour après la trêve internationale avec une infirmerie enfin allégée, le Paris Saint-Germain devait reprendre sa place de leader du Championnat devant l’OM et le RC Lens. Pour l’occasion, Luis Enrique décidait de faire tourner son effectif avant le choc contre Tottenham. Zabarnyi était associé à Beraldo en défense centrale et Mayulu débutait dans l’entrejeu. Après avoir inscrit son premier but avec le Sénégal, Mbaye était titulaire en attaque face à une formation du HAC désireuse de rester sur cinq matches sans défaite.

La suite après cette publicité

Rapidement, le PSG prenait logiquement le jeu à son compte, tout en restant brouillon et peu emballant offensivement. Contre le cours du jeu, Kechta s’offrait la meilleure occasion du début de rencontre, mais se frottait à une grosse parade de Chevalier (14e), contesté ces dernières semaines. Et après un tacle raté de Beraldo, le portier tricolore sauvait encore les siens sur sa ligne devant la reprise à bout portant de Ebonog (25e). Mais le PSG s’est ressaisi et un centre décisif de Mendes trouvait Kang-In Lee seul au second poteau pour l’ouverture du score (1-0, 29e).

Lucas Chevalier a fait taire ses détracteurs

De son côté, le HAC ne perdait pas espoir après ce but encaissé, mais Kechta se frottait encore à un Chevalier en passe de réaliser son meilleur match depuis son arrivée au PSG cet été (39e). Malgré sa domination, le PSG ne parvenait pas à faire le break en seconde période et laissait des opportunités à un HAC très joueur. Mais le PSG a ensuite passé la vitesse supérieure à l’heure de jeu et après une belle action que Barcola n’a pas réussi à convertir, Neves pouvait reprendre pour inscrire le deuxième but avec l’aide du poteau droit (2-0, 65e).

La suite après cette publicité

Malgré cela, les Havrais n’ont pu faire mieux pour réduire le score, car une belle frappe de Soumaré s’écrasait sur le poteau d’un Chevalier en confiance (70e). Et grâce à une conclusion parfaite de Barcola, bien lancé par Kvaratskhelia en fin de match (3-0, 88e), le PSG s’est imposé et reprend sa place de leader avant un match important en Ligue des Champions avec la réception de Tottenham, mercredi. De son côté, Le Havre (12e) met fin à sa série d’invincibilités et devra se ressaisir contre Lille.

Homme du match : Chevalier (7,5) : le gardien français était attendu au tournant après la récente polémique du like Instagram et ses débuts compliqués avec le PSG. Celui qui a récemment fêté sa première sélection en équipe de France a été déterminant ce samedi soir, avec un arrêt devant Kechta (14e), puis un sauvetage exceptionnel sur sa ligne (25e). En seconde période, il se détend parfaitement sur le puissant coup franc de Zouaoui (62e). Il est ensuite sauvé par son poteau gauche sur une énième tentative havraise. Si le score laisse penser que le PSG a passé une soirée tranquille, l’ancien Lillois a notamment contribué à ce que cela soit le cas et a très certainement livré sa meilleure prestation jusqu’ici, avec Paris.

La suite après cette publicité

PSG

- Chevalier (7,5) : voir ci-dessus

- Zaïre-Emery (6) : si à chaque fois qu’il est aligné à droite, il réintègre le milieu de terrain en phase de possession, le titi parisien est cette fois-ci globalement resté sur le couloir droit. S’il a réussi à gratter quelques ballons, il s’est permis des projections vers l’avant pour apporter du surnombre. Sur le second but parisien, c’est lui qui va gratter le ballon dans les pieds de Zouaoui.

La suite après cette publicité

- Zabarnyi (5,5) : tout comme Chevalier, l’international ukrainien était sous le feu des critiques après des débuts compliqués avec les champions d’Europe. Il restait notamment sur une prestation délicate sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais avant la pause internationale. Mais ce samedi, l’ancien joueur de Bournemouth a réalisé un match sobre et correct (6 récupérations, deux duels gagnés sur deux), avec notamment un bon retour sur Reda Khadra (85e).

- Beraldo (3,5) : aligné à la place de Pacho, laissé au repos, l’international brésilien était clairement la cible des offensives havraises. Les coéquipiers de Yacine Kechta ont longtemps forcé sur son côté gauche pour entrer dans la surface et ils y sont parvenus plus d’une fois (25e, 39e). Peu rassurant dans ses interventions, il a également eu du mal à prendre le meilleur sur Soumaré, quitte à être à la limite de la faute (20e). Une nouvelle prestation qui ne va pas être en sa faveur, lui qui est à la recherche de plus de temps de jeu. Remplacé par Lucas Hernández (64e).

- Nuno Mendes (6,5) : de retour de blessure, le Portugais a disputé 90 minutes. Assez surprenant alors que le PSG traverse une période délicate au niveau des blessures. Fort heureusement, le latéral gauche s’en est sorti indemne. Moins porté vers l’offensive qu’à l’accoutumée et la plupart du temps aligné en tant que 3e défenseur central, il s’est tout de même permis quelques montées, comme celle qui a mené à l’ouverture du score parisienne après un centre à destination de Kang-in Lee. **Sanctionné d’un carton jaune (61e), pour une faute sur Ebonog (61e).

- João Neves (7) : buteur décisif face à l’OL et triple buteur avec le Portugal durant la trêve, l’ancien joueur du Benfica Lisbonne a poursuivi sur sa lancée ce samedi soir face au Havre. Après deux tentatives de Barcola stoppées par Diaw, le ballon revient ensuite sur lui. Il n’avait plus qu’à marquer avec l’aide du poteau droit (65e). Un but à l’image de son match et de la volonté de Luis Enrique, qui souhaite que son équipe soit imprévisible et que le danger vienne de partout. Pour le moment, il arrive essentiellement d’un milieu d’1,74m, auteur de son 5e but cette saison en championnat et qui rayonne tout autant en attaque que dans sa capacité à harceler le porteur du ballon (7 ballons récupérés).

- Mayulu (5) : positionné dans les trois joueurs du milieu de terrain, le jeune titi parisien a réalisé un match sobre, avec 33 ballons touchés et beaucoup de liberté. Moins prompt dans ses décisions qu’il a pu l’être auparavant dans ses précédentes rencontres. Après une belle chevauchée, sa frappe passe à côté du poteau droit de Diaw en début de seconde période. Remplacé par Khvicha Kvaratskhelia (71e), dont la frappe puissante a été repoussée par Diaw en fin de rencontre.

- Vitinha © (6) : moins impressionnant que lors de ses précédentes rencontres, notamment face à Lyon, le maestro portugais a quand même réalisé un bon match dans son fauteuil, dans l’entre-jeu. Toujours aussi appliqué dans ses passes (91% de réussite), le capitaine parisien a également récupéré 5 ballons dans cette rencontre et a délivré deux passes clés. Jamais pris à défaut par les milieux havrais, il s’est encore montré disponible pour proposer des solutions à ses partenaires pour orienter le jeu. Remplacé par Fabián Ruiz (71e).

- Lee (7) : le meilleur joueur international asiatique de l’année a enfin débloqué son compteur en championnat cette saison. Seul au second poteau, il est à la réception d’un centre de Nuno Mendes, qu’il conclut d’une frappe du gauche suffisamment puissante pour battre Diaw (29e). Avant cette réalisation, le Sud-Coréen a été très protagoniste avec le ballon, que ce soit dans la conservation (19e) ou pour trouver ses partenaires sur les offensives parisiennes. **Remplacé par Bradley Barcola (55e), auteur du troisième but parisien (87e), son premier depuis un mois.

- Ramos (3,5) : le numéro 9 portugais montre beaucoup de la volonté et semble vouloir bien faire, mais ce samedi soir encore, il est passé à côté. Dès les premières minutes, il est trouvé dans la surface lancée par Mbaye mais rate son contrôle. Quelques minutes plus tard, il ne profite pas de la remise de la poitrine de Neves (7e). Ses courses pour participer au repli défensif sont à saluer, mais en l’absence d’Ousmane Dembélé et alors que certains réclamaient sa titularisation, il n’a pas marqué des points notamment en vue de la rencontre face à Tottenham, ce mercredi. Remplacé par Quentin Ndjantou (64e), sanctionné d’un carton jaune (70e) pour une faute sur Kechta.

- Mbaye (4,5) : après avoir fait ses débuts avec le Sénégal, le jeune ailier de 17 ans s’est énormément montré, cherchant souvent la profondeur et à faire la différence contre Nego, sur le côté gauche. Dès le début de la rencontre, il trouve Ramos dans la surface dont le contrôle l’empêche de bien enchaîner (3e). Devant le but, il doit encore faire mieux (19e, 52e). Passé sur le côté droit après l’entrée de Barcola, il est moins en vue. Il touche tout de même la barre transversale sur la frappe puissante en angle fermé (64e) et trouve Kvara à l’entrée de la surface (90e+2).

Le Havre

- Diaw (4,5) : titulaire indiscutable dans les cages du HAC depuis son arrivée en provenance de Rodez, Diaw a dû entrer immédiatement dans son match. Dès la 4e minute, il s’interpose sereinement sur une tentative du pied droit de Nuno Mendes, avant d’enchaîner à la 11e en captant sans trembler un tir cadré, mais peu dangereux de Lee. En revanche, le portier havrais ne peut rien faire à la 29e minute lorsque Lee conclut d’un tir limpide au cœur de la surface, après un centre tendu de Nuno Mendes (1-0). Il s’est encore imposé face à Mbaye à la 51e, en captant sa frappe enroulée. Gonçalo Ramos a tenté sa chance, son tir est contré et c’est facilement capté par Mory Diaw (59e). Il n’a cependant rien pu faire face à Neves à la 65e (2-0), malgré un premier arrêt remarquable face à Barcola juste avant. Diaw s’est incliné une 3e fois face à Barcola à la 85e.

- Zouaoui (3) : positionné sur le flanc gauche, il a souffert face à Lee, constamment dangereux en repiquant sur son pied gauche. Seko est venu plusieurs fois le couvrir pour éviter pire, tant l’ailier parisien prenait l’ascendant dans les duels. De nouveau débordé à la 11e sur son couloir, Zouaoui a beaucoup subi et n’a jamais vraiment trouvé la solution pour contenir son adversaire. Il a tout autant subi en seconde période : malgré la sortie de Lee à la 55e, il a dû faire face à la vitesse du jeune Mbaye. Il est d’ailleurs à l’origine du 2e but parisien : Zouaoui perd le ballon dans sa moitié de terrain et n’a jamais pu le récupérer. Il peut aussi être jugé coupable sur le 3e but parisien, en se faisant prendre de vitesse par Bradley Barcola qui marque seul face à Diaw.

- Lloris (4,5) : aligné dans l’axe aux côtés de Sangante, le défenseur de 1,91 m a sauvé les siens à la 24e en s’interposant fermement devant Mbaye, tout proche d’ouvrir le score. Un retour défensif énorme de la part du Français. Quelques minutes plus tard, il a contré avec lucidité un centre de Zaïre-Emery. Grâce à son gabarit, il s’est montré précieux dans les duels aériens et a apporté de la sécurité dans sa zone. Lors du second acte, il a bien plus subi, notamment après les changements de Luis Enrique.

- Sangante (5) : capitaine havrais ce soir, le joueur formé au club était aligné à droite de la défense centrale. Solide, il a sauvé les siens à la 20e en s’imposant devant Mbaye, qui avait tenté sa chance à quelques mètres de la cage de Diaw. De nouveau décisif à la 35e, il est arrivé fort pour couper une action dangereuse du jeune attaquant parisien. Globalement assez sérieux, il a réalisé une première période propre et autoritaire. Il a légèrement baissé le rythme au fil du match, tant le pressing du PSG a été constant.

- Nego (3,5) : sur le flanc droit de la défense, il a longtemps collé sa ligne en première période, offrant constamment une solution de relance à Sangante et n’hésitant pas à se projeter pour proposer sur son couloir. Offensivement, son activité a été intéressante, mais défensivement, il a souffert face au rythme parisien. En retard sur le centre parfait de Nuno Mendes à la 28e, il ne parvient pas à intervenir et l’action mène à l’ouverture du score. Une performance contrastée ce soir, faite de bonnes intentions, mais aussi de difficultés dans le un contre un. Il a d’autant plus été dans le dur après l’entrée de Barcola sur son couloir. Il a été remplacé par Namli à la 83e.

- Seko (5) : arrivé cet été et déjà indispensable pour Didier Digard, il évoluait en sentinelle, légèrement plus bas que N’Diaye et Touré. Très présent à la récupération, il est notamment venu chiper un ballon précieux à Lee dès la 9e minute. Il a même été tout proche d’égaliser à la 38e sur une frappe qui a frôlé le montant de Chevalier. Une première période solide et une nouvelle prestation qui confirme son importance dans l’entrejeu havrais. Seko a eu du mal à garder son intensité tout au long de la rencontre, à l’image de ses coéquipiers.

- Ebonog (4) : utilisé dans un rôle hybride, souvent positionné très bas côté gauche comme un second latéral, il a traversé une première période discrète. Peu trouvé balle au pied, il a surtout couru derrière le jeu, à l’image d’un HAC privé du ballon et limité à 34 % de possession lors du premier acte. Une prestation où l’abnégation a notamment pris le pas sur l’influence.

- Touré (4,5) : très actif sur le côté droit du milieu de terrain, il a beaucoup combiné avec Soumaré et N’Diaye. Toutefois, il est resté plus discret que ses partenaires en première période, se concentrant essentiellement sur ses tâches défensives pour protéger l’axe et limiter les incursions adverses. Touré a écopé d’un carton jaune à la 32e après une faute d’anti-jeu. Globalement, il a tout de même beaucoup souffert face aux percussions balle aux pieds de Mayulu. Resté au sol avant de se relever, il a finalement été remplacé par Khadra à la 57e. Khadra avait l’occasion d’aller seul au but en prenant de vitesse Zabanarniy, mais l’Allemand a fait le mauvais choix en tentant un crochet sur l’Ukrainien (83e).

- N’Diaye (4) : évoluant dans un milieu remanié, il avait pour rôle de faire le lien entre le milieu et l’attaque, et il s’en est très bien sorti à certains moments. Comme à la 13e minute où il a parfaitement trouvé Kechta dans le dos de la défense, mais ce dernier n’a pas réussi à conclure. Plus tard, N’Diaye a tenté un centre depuis l’intérieur de la surface parisienne, mais sa passe a manqué de puissance et le ballon a été perdu, créant une situation très dangereuse dans l’axe. Il s’est bien moins illustré en seconde période, très bien pris par Vitinha et Neves. Il a été remplacé par Mambimbi à la 83e.

- Kechta (5) : préféré à Mambimbi, c’était un pari de la part de Didier Digart : positionné très haut, il a été l’une des principales sources de danger du HAC en première période. À la 13e minute, il s’est ouvert intelligemment un angle de tir avant de tenter de glisser le ballon entre les jambes de Chevalier, mais le gardien du PSG s’est montré solide. Toujours remuant, il a cherché à servir Soumaré dans l’axe à la 42e, mais Zabarnyi a parfaitement anticipé pour couper son centre. Il a enrhumé le titi Njantou à la 69e, avant de subir une faute et d’en perdre son crampon. Il a été remplacé par Doucouré à la 75e.

- Soumaré (5) : déjà auteur de 3 buts et 2 passes décisives en Ligue 1, il occupait le rôle de pointe de l’attaque havraise. Très mobile, il est souvent reparti sur l’aile droite en première période, en lien constant avec Kechta. Il a beaucoup participé au jeu en décrochant à plusieurs reprises, comme à la 19e minute où il a permis au HAC de conserver le ballon. Vers la fin du premier acte, il a ressenti une gêne après un duel aérien musclé, mais a réussi à se relever et à continuer. Soumaré était tout proche de réduire le score à la 70e après un tir puissant du droit, mais il a buté sur le poteau gauche de Lucas Chevalier.