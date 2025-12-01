Le Golden Boy Désiré Doué affiche encore de folles ambitions

Dans une saison où le PSG a tutoyé la perfection, Désiré Doué a été l’un des symboles les plus éclatants de cette ascension fulgurante. À seulement 20 ans, l’international français s’affirme déjà comme l’un des joueurs les plus influents de sa génération, un talent spectaculaire qui a connu une campagne historique avec le PSG (Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, Ligue des Champions, Supercoupe d’Europe) couronné de ses premières capes avec l’Equipe de France. La remise du Golden Boy 2025 est ainsi venue sceller une année déjà hors normes, une saison où Doué a constamment repoussé ses limites pour s’imposer comme un cadre du Paris Saint-Germain et l’une des révélations majeures du football européen. Tout, dans sa trajectoire, semble témoigner d’une ambition rare, celle d’un joueur qui n’entend pas simplement faire partie des meilleurs, mais qui veut durablement marquer son époque, à l’image de sa finale de Ligue des Champions contre l’Inter Milan (5-0) d’ores et déjà légendaire, au cours de laquelle l’ancienne pépite du Stade Rennais a été l’auteur d’un doublé marquant.

«Je suis très heureux de recevoir ce prix. Je pense avoir beaucoup progressé cette année. Jouer en Ligue des Champions, au plus haut niveau, et entendre cet hymne donne la chair de poule, c’est une expérience intense. Ce fut une excellente saison, fruit d’un formidable travail d’équipe. Nous avons remporté toutes les compétitions sauf la Coupe du Monde des Clubs. Il est la récompense des titres remportés avec l’équipe et de ma contribution positive lors des matchs importants. Cette année, le PSG a réalisé ses plus grands exploits, en signant la meilleure saison de son histoire. Lorsque j’ai signé mon contrat de cinq ans avec le Paris Saint-Germain, je savais que j’allais jouer pour un grand club, l’un des meilleurs au monde. Mais je n’aurais jamais imaginé tout gagner en une seule année. La victoire 5-0 en finale de la Ligue des Champions contre l’Inter a été l’un des plus beaux jours de ma vie ; un rêve devenu réalité. Quand on est enfant, on rêve de jouer en Ligue des Champions et de la gagner. C’est incroyable. Je crois que mon meilleur souvenir reste mon deuxième but, le troisième du match. C’est à ce moment-là que j’ai su que nous allions gagner», a-t-il confié au journal Tuttosport qui organise le grand gala à Turin ce lundi soir. Désiré Doué et Luis Campos seront d’ailleurs bel et bien présents au Musée de l’Automobile de Turin pour officiellement recevoir leur distinction.

Doué prêt à rejoindre la cour des grands

Si Doué savoure aujourd’hui son couronnement, il n’oublie pas d’où il vient ni ceux qui l’entourent au quotidien. Sa progression fulgurante n’est pas seulement le fruit d’un talent brut, mais aussi aussi nourrie par un environnement compétitif, solidaire et soudé, où chaque joueur pousse l’autre au dépassement. Dans le vestiaire parisien, le jeune milieu offensif s’est rapidement imposé comme un élément apprécié, respecté et même choyé. Ses complices de la nouvelle garde tels que Zaire-Emery, Barcola et Mayulu ont accompagné son ascension avec admiration, tandis que les cadres, à l’image d’Achraf Hakimi, ont su mettre une dose d’humour et de légèreté dans cette année de très haute intensité. Il s’est construit dans un collectif et veut continuer à grandir avec lui : «ils m’ont tous félicité à commencer par les jeunes de mon âge avec qui je suis très lié comme Warren Zaire-Emery, Bradley Barcola, Senny Mayulu. Hakimi m’a fait une de ses blagues. Dès qu’il m’a vu arriver au centre d’entraînement, il n’arrêtait pas de m’appeler Golden Boy. Il répétait sans cesse : Golden Boy, Golden Boy, Golden Boy ! Mais je dois remercier tous mes coéquipiers, car c’est grâce à eux que j’ai cette reconnaissance. Si nous n’avions pas gagné de matchs, si nous n’avions pas joué comme nous l’avons fait, si nous n’avions pas soulevé de trophées, je n’aurais pas reçu ce prix. Mes futurs objectifs ? Toujours viser les plus grands objectifs, comme cette année». Avec ce trophée désormais à son palmarès, Doué mesure aussi la portée symbolique de cette distinction. Le Golden Boy est souvent un marqueur, le point de départ d’une carrière amenée à briller sur la scène mondiale.

Un tel prix n’est pas une fin en soi, mais une étape prestigieuse dans une trajectoire que Doué espère ascendante et durable pour marcher sur les pas des illustres prédécesseurs qui ont façonné la légende du prix. Des icônes dont il veut désormais s’inspirer pour s’élever encore davantage : «je le dédie à ma famille. Ensuite, bien sûr, à mes coéquipiers, à l’entraîneur, au staff, aux dirigeants et à tous ceux qui travaillent pour le club, avec une pensée particulière pour notre grand président Nasser Al-Khelaifi, qui a cru en moi et qui m’a fait venir au Paris Saint-Germain. Sans eux, je n’aurais pas pu remporter le Golden Boy. C’est un honneur de figurer sur cette liste et d’être cité aux côtés de certains des plus grands noms du football. Les joueurs qui ont remporté ce prix, comme Messi, Agüero, Haaland, Mbappé, sont tous des joueurs exceptionnels. Ils ont eu, ou ont actuellement, des carrières incroyables et m’inspirent chaque jour. C’est donc une grande source de fierté». Recevoir le Golden Boy n’est pas seulement une consécration, c’est aussi une responsabilité. À présent, tous les regards se tournent vers lui, vers sa capacité à confirmer, à dominer, à franchir les paliers qui mèneront aux plus hautes distinctions individuelles et collectives du football mondial. Et loin d’être écrasé par cette nouvelle pression, l’attaquant parisien semble au contraire animé par une détermination encore plus forte pour écrire sa propre histoire, gravir les sommets du football avec la même intensité, la même audace et le même naturel qui ont marqué sa saison exceptionnelle. Pour Doué, cette distinction n’est qu’un point de départ, la promesse d’un futur où les rêves les plus grands semblent désormais à portée de main.