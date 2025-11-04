Le PSG a tout raflé au Golden Boy 2025 !

Un mois après Gênes, où Tuttosport avait dévoilé la liste des 25 finalistes du Golden Boy 2025, un constat s’imposait déjà : le Paris Saint-Germain marchait sur l’Europe… et s’avançait vers une fin d’année historique. Car au-delà de son trio de prodiges retenus parmi l’élite mondiale des U21 avec Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu, le club parisien apparaissait déjà comme l’acteur central de cette édition. Doué, recruté à l’été 2024 et dauphin du Golden Boy Index derrière Lamine Yamal (déjà lauréat et donc inéligible), faisait figure de favori naturel. Zaïre-Emery, international français et désormais rotation premium dans l’effectif francilien, confirmait sa stature. Mayulu, lui, symbole de la nouvelle vague formée au Campus PSG, avait frappé les esprits avec son but en finale de Ligue des Champions. Et Paris ne s’arrêtait pas là. Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos entraient, eux aussi, dans la lumière, chacun favori dans sa catégorie - président, directeur sportif - dessinant déjà les contours d’une razzia annoncée avec à la clef le trophée du club de l’année.

Un club, trois talents, deux dirigeants : la domination parisienne semblait totale, sur le terrain comme en coulisses. Ce mardi, direction Turin. Dans le cadre prestigieux du Grattacielo della Regione Piemonte, Tuttosport a réuni la presse internationale pour dévoiler les grandes lignes du gala du 15 décembre. Un mois après l’étape génoise, ce rendez-vous a confirmé ce que beaucoup pressentaient : le Golden Boy 2025 appartient déjà au PSG, et la cérémonie s’annonce comme un hommage grandeur nature à la saison hors norme du club champion d’Europe. Entre présentation du programme, mise en avant des partenaires et rappel du fonctionnement du vote final, les organisateurs ont surtout entériné ce que les indices laissaient deviner, à savoir que Paris sera au centre du décor, de la scène aux projecteurs. « Une édition historique » ont glissé les voix du comité, comme une évidence désormais écrite.

Le PSG va tout gagner

Sans surprise, Désiré Doué s’avance vers une victoire programmée. Auteur d’une saison époustouflante avec Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, Ligue des Champions, Supercoupe d’Europe, performances décisives, influence constante, l’attaquant parisien incarne le visage d’un PSG nouveau, conquérant, vertical, irrésistible. Derrière lui, Zaïre-Emery et Mayulu complètent une année exceptionnelle pour la formation et le recrutement du club, tandis qu’Al-Khelaïfi et Luis Campos, architectes et stratèges du succès, se préparent, eux aussi, à monter sur scène pour cueillir leur trophée. Le Golden Boy 2025 ne sera pas seulement un sacre individuel pour Doué, il scellera la concrétisation d’un projet total, enfin couronné à tous les étages du football européen, avec quatre distinctions remportées.

Le rendez-vous est pris : lundi 15 décembre, à Turin. Dans la capitale du Piémont, sous les dorures et les caméras venues du monde entier, le PSG va vivre l’une des plus grandes soirées de son histoire moderne, un mois et demi après son triomphe au Ballon d’Or : Désiré Doué, nouveau prince du football européen. Zaïre-Emery et Mayulu, symboles d’un vivier retrouvé. Luis Enrique, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi comme figures de proue d’une institution désormais modèle. Le 1er décembre 2025 au Musée de l’Automobile de Turin, Paris ne se contentera pas de glaner un trophée, il parachèvera une saison déjà mythique en imposant sa loi lors du gala le plus prestigieux du football de demain. Une soirée qui pourrait marquer un tournant symbolique, celui où le PSG cessera définitivement d’être un prétendant pour devenir le nouvel empire du football mondial.