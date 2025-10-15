La liste des 25 finalistes pour le Golden Boy 2025 est connue

La journée média organisée ce mercredi à la Badia di Sant’Andrea, le flambant neuf centre d’entraînement du Genoa, a marqué une nouvelle étape dans l’histoire du Golden Boy, le trophée récompensant le meilleur joueur européen de moins de 21 ans. Sous la houlette de Patrick Vieira, maître de cérémonie de l’événement imaginé par Tuttosport, journalistes, recruteurs, et représentants de clubs européens se sont réunis pour découvrir les 25 finalistes de l’édition 2025. Ce cadre exceptionnel, entre modernité et héritage, a donné le ton d’une journée placée sous le signe de la jeunesse, de l’innovation et de la reconnaissance du talent brut qui façonne déjà le football de demain. Au cœur de cette sélection, la méthodologie du Golden Boy Index développée par Football Benchmark a encore une fois servi de boussole scientifique pour départager les cent meilleurs jeunes talents du continent. L’approche repose sur trois piliers : la performance sportive, le temps de jeu, et la force du club, auxquels s’ajoute un bonus composite prenant en compte les performances internationales et européennes.

Chaque joueur reçoit une note sur 100 issue d’un calcul pondéré entre ses statistiques, son importance dans l’effectif et le niveau compétitif de son environnement. Le système valorise autant la constance que l’excellence : un jeune titulaire dans un club majeur sera ainsi mieux noté qu’un remplaçant brillant dans un contexte plus faible. L’objectif affiché est clair : rendre le palmarès du Golden Boy aussi objectif et transparent que possible. Mais l’index, aussi précis soit-il, ne décide pas seul. Comme chaque année, ce sont les votes des journalistes issus de grands médias européens qui détermineront le successeur de Lamine Yamal. L’index Football Benchmark fournit la base d’analyse, mais le jugement final appartient à la presse spécialisée, garante d’un regard humain sur la donnée statistique. Ce mélange entre science et subjectivité fait la singularité du Golden Boy, symbole d’un football moderne où la data guide sans remplacer la passion.

Désiré Doué grand favori

À ce titre, il est important de rappeler que Lamine Yamal, lauréat 2024 et actuel numéro 1 du classement Golden Boy Index, ne peut pas remporter le trophée deux fois. Selon le règlement de Tuttosport, un joueur déjà sacré est automatiquement exclu du vote final, même s’il demeure éligible à l’analyse statistique. Cette situation particulière crée une lecture inédite de la hiérarchie : le Français Désiré Doué (Paris Saint-Germain), classé deuxième sur 100, se retrouve leader effectif de la course au Golden Boy 2025. Derrière lui, une génération d’or issue des plus grands centres européens se dispute la succession de Lamine Yamal, entre la rigueur anglaise, la créativité ibérique et l’explosion de talents venus de France. La liste officielle dévoilée à Gênes met en lumière un savant équilibre entre promesses confirmées et révélations éclatantes. Le FC Barcelone, fidèle à sa tradition de formation, place un représentant : Pau Cubarsí, déjà incontournable en Liga. Le PSG, plus fort que jamais dans la formation de jeunes talents, est représenté par Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu. L’Angleterre, berceau de la nouvelle génération post-Bellingham, aligne une impressionnante armada avec Myles Lewis-Skelly et Ethan Nwaneri (Arsenal), Archie Gray et Lucas Bergvall (Tottenham), ainsi que Nico O’Reilly (Manchester City).

Le Real Madrid, de son côté, conserve sa réputation de machine à prodiges avec Arda Güler, Dean Huijsen et Franco Mastantuono, tandis que la Juventus compte sur Kenan Yildiz pour faire rayonner son futur. Le reste de la liste reflète la diversité et la vitalité du football européen. On y retrouve Jorell Hato (Ajax Amsterdam), Geovany Quenda (Sporting CP), Victor Froholdt (Porto), Rodrigo Mora (Porto), Giovanni Leoni (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Mamadou Sarr (RC Strasbourg), Leny Yoro (Manchester United), Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen), Estêvão (Chelsea), Aleksandar Stankovic (Club Bruges) et Jobe Bellingham (Borussia Dortmund). La course est désormais lancée. Les 25 finalistes ont entamé leur sprint vers le prestigieux trophée, symbole du talent et de la précocité dans le football européen. D’ici quelques semaines, le jury composé de journalistes issus des plus grands médias continentaux départagera cette génération dorée. La cérémonie de remise du Golden Boy 2025 se tiendra, comme chaque année, à Turin, au début du mois de décembre, pour couronner le successeur de Lamine Yamal et écrire un nouveau chapitre de l’histoire du prix initié par Tuttosport.

Les 25 finalistes