Ligue 1

OM : Roberto De Zerbi donne des nouvelles d’Amine Gouiri

Par Maxime Barbaud
1 min.
Amine Gouiri, avec l'OM @Maxppp
L’aventure d’Amine Gouiri à l’OM avait parfaitement débuté à son arrivée l’hiver dernier avec pas moins de 10 buts inscrits en seulement 14 matchs (en plus de 3 passes décisives). L’attaquant a parfaitement aidé son équipe à atteindre son objectif principal de se qualifier en Ligue des Champions. Il n’y a malheureusement goûté que 12 minutes, la faute à une méforme du début de saison (1 réalisation et 1 passe en 7 rencontres toutes compétitions confondues), et surtout une grave blessure à l’épaule contractée en sélection pour laquelle il a dû se faire opérer, en plus de déclarer forfait pour la CAN 2025. Un vrai coup dur pour l’international algérien, dont le retour est toujours espéré durant le mois de janvier.

«Vous savez sûrement plus que moi. Je sais que les temps de récupération sont encore longs pour Gouiri, avertit Roberto De Zerbi en conférence de presse ce vendredi, deux jours avant de défier Monaco au Vélodrome (20h45). Les délais sont de trois mois pour ce genre d’opération à l’épaule. Je ne sais pas. On parlait de polémiques. Gouiri, quand il s’est fait mal avec l’Algérie, je n’ai rien dit. J’ai dit que ce n’était pas la faute de l’Algérie. On est contents quand les joueurs vont en sélection. La polémique maintenant, c’est de savoir quand les joueurs iront à la CAN. On ne peut rien y faire. Je ne sais pas quand il reviendra. Comme Medina et Traoré.»

Pub. le - MAJ le
