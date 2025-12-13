Menu Rechercher
Ligue 1

Violente altercation entre les supporters du PSG et de Metz

Par Samuel Zemour
1 min.
Des supporters du Paris saint-Germain @Maxppp
Metz PSG
À quelques heures du coup d’envoi entre le FC Metz et le PSG à Saint-Symphorien, de graves incidents ont éclaté en marge de la rencontre. Vers 14h, des ultras messins et parisiens se sont affrontés à Montigny-lès-Metz, à quelques kilomètres du stade, rapporte le Républicain Lorrain. Selon les premières informations, une quarantaine de supporters parisiens auraient fait face à un groupe légèrement plus nombreux côté lorrain, dans une confrontation particulièrement violente.

Face à l’ampleur des débordements, la police nationale est intervenue, utilisant notamment du gaz lacrymogène pour disperser les deux camps et éviter une escalade supplémentaire. Les groupes se sont ensuite éloignés, mettant un terme aux affrontements. Les forces de l’ordre restent toutefois en alerte afin d’éviter une nouvelle vague de violence aux abords du stade pendant et après la rencontre.

Ligue 1
Metz
PSG

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Metz Logo Metz
PSG Logo Paris Saint-Germain
