Nice : Franck Haise demande à ses joueurs d’assumer

Alors que l’OGC Nice traverse toujours une crise profonde, Franck Haise a adressé un message ferme à certains de ses joueurs qui refusent de participer aux conférences de presse et qu’il ne s’agissait pas d’une décision de sa part ou de la direction azuréenne. Dans un contexte déjà tendu après une série de mauvais résultats, l’entraîneur niçois a rappelé l’importance d’assumer ses responsabilités médiatiques et de faire face aux journalistes.

La suite après cette publicité

«C’est leur décision. Je leur avais dit qu’ils doivent être là aussi, qu’on doit tous assumer et être devant vous. Je préfère être chez moi, je vous aime bien. Mais on doit assumer, c’est tout. C’est comme ça. On vient de perdre huit fois, on perdra peut-être une neuvième, une dixième, je n’en sais rien. Assumer, c’est être devant vous. Assumer, c’est s’entraîner, bien s’entraîner. C’est bien préparer le match, essayer de faire le meilleur match possible. C’est ça, assumer. Ce sont les seules choses qu’on doit assumer», a-t-il lâché en conférence de presse.