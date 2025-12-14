Menu Rechercher
Commenter 2
Liga

Thiago Motta est sur le point de retrouver un banc

Par Samuel Zemour
1 min.
Thiago Motta sur le banc de la Juventus @Maxppp
Real Sociedad 1-2 Girona

La Real Sociedad poursuit sa réflexion sur son futur projet sportif. Après le limogeage de son entraîneur Sergio Francisco à l’issue de la rencontre contre Girona, six mois seulement après sa nomination, le club basque souhaite monter un nouveau projet autour d’un manager ambitieux afin de redresser la barre et s’éloigner du maintien.

La suite après cette publicité

D’après plusieurs médias espagnols, le nom de Thiago Motta circule désormais en interne. Le profil de l’ancien technicien de Bologne plaît particulièrement aux dirigeants basques, séduits par sa vision du jeu et sa capacité à installer un projet structuré sur la durée. Apprécié pour son football ambitieux et organisé, Thiago Motta correspond aux orientations que la Real Sociedad souhaite donner à son équipe après ce changement sur le banc. Aucune décision n’a encore été officiellement prise, mais l’ex-Parisien est le favori.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Sociedad
Thiago Motta

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Sociedad Logo Real Sociedad
Thiago Motta Thiago Motta
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier