Thiago Motta est sur le point de retrouver un banc

La Real Sociedad poursuit sa réflexion sur son futur projet sportif. Après le limogeage de son entraîneur Sergio Francisco à l’issue de la rencontre contre Girona, six mois seulement après sa nomination, le club basque souhaite monter un nouveau projet autour d’un manager ambitieux afin de redresser la barre et s’éloigner du maintien.

D’après plusieurs médias espagnols, le nom de Thiago Motta circule désormais en interne. Le profil de l’ancien technicien de Bologne plaît particulièrement aux dirigeants basques, séduits par sa vision du jeu et sa capacité à installer un projet structuré sur la durée. Apprécié pour son football ambitieux et organisé, Thiago Motta correspond aux orientations que la Real Sociedad souhaite donner à son équipe après ce changement sur le banc. Aucune décision n’a encore été officiellement prise, mais l’ex-Parisien est le favori.