Menu Rechercher
Commenter 17
Liga

Barça : les témoignages de Luis Enrique et Ernesto Valverde dans l’affaire Negreira dévoilés

Par André Martins
1 min.
Luis Enrique @Maxppp

Dans le cadre de l’affaire Negreira, Luis Enrique et Ernesto Valverde, tous deux anciens entraîneurs du FC Barcelone, ont témoigné vendredi après le président Joan Laporta. Les émissions El Larguero de la Cadena SER et El Chiringuito ont dévoilé ce lundi les enregistrements de ces séances de questions, pendant lesquelles les deux coachs ont assuré n’avoir jamais pris connaissance des rapports d’arbitrage mentionnés dans l’affaire. « Je ne les ai ni demandés ni reçus. Je n’y ai jamais eu accès, car je ne les utilise pas dans le cadre de mon travail », a déclaré Valverde dans des propos relayés par Mundo Deportivo, tandis qu’Enrique a assuré que « pendant les six années où j’ai été entraîneur, personne ne m’a montré les rapports. Ni moi, ni aucun membre de mon staff. »

La suite après cette publicité
El Chiringuito TV
💣📂 DOCUMENTO @elchiringuitotv | Declaración de Luis Enrique por el 'Caso Negreira'.

❌ "¿Conocimiento de los informes elaborados por Negreira? NO".
❌ "Durante los seis años que estuve como entrenador nadie me ofreció ni enseñó informes".
Voir sur X

L’actuel manager de l’Athletic a ensuite précisé : « je ne les ai jamais utilisés. Cette option est généralement disponible dans les clubs. Elle existe à l’Athletic Bilbao. Elle existait peut-être au Barça. Je ne l’ai ni demandée ni souhaitée. Mon adjoint les reçoit ici à Bilbao, mais je n’en avais ni connaissance ni l’envie. » Laporta, lui, avait confirmé que des rapports d’arbitrage avaient bien été transmis au département sportif du Barça.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (17)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Luis Enrique

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Luis Enrique Luis Enrique
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier