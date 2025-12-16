Barça : les témoignages de Luis Enrique et Ernesto Valverde dans l’affaire Negreira dévoilés

Dans le cadre de l’affaire Negreira, Luis Enrique et Ernesto Valverde, tous deux anciens entraîneurs du FC Barcelone, ont témoigné vendredi après le président Joan Laporta. Les émissions El Larguero de la Cadena SER et El Chiringuito ont dévoilé ce lundi les enregistrements de ces séances de questions, pendant lesquelles les deux coachs ont assuré n’avoir jamais pris connaissance des rapports d’arbitrage mentionnés dans l’affaire. « Je ne les ai ni demandés ni reçus. Je n’y ai jamais eu accès, car je ne les utilise pas dans le cadre de mon travail », a déclaré Valverde dans des propos relayés par Mundo Deportivo, tandis qu’Enrique a assuré que « pendant les six années où j’ai été entraîneur, personne ne m’a montré les rapports. Ni moi, ni aucun membre de mon staff. »

L’actuel manager de l’Athletic a ensuite précisé : « je ne les ai jamais utilisés. Cette option est généralement disponible dans les clubs. Elle existe à l’Athletic Bilbao. Elle existait peut-être au Barça. Je ne l’ai ni demandée ni souhaitée. Mon adjoint les reçoit ici à Bilbao, mais je n’en avais ni connaissance ni l’envie. » Laporta, lui, avait confirmé que des rapports d’arbitrage avaient bien été transmis au département sportif du Barça.