PSG : Luis Enrique a été entendu dans l’affaire Negreira

Luis Enrique et Ernesto Valverde ont été entendus par visioconférence dans le cadre de l’affaire Negreira, rapporte le quotidien AS. Les deux techniciens ibériques ont assuré n’avoir jamais eu connaissance de ces rapports d’arbitrage pendant leur passage au Barça. « Nous n’avions pas connaissance des rapports », ont-ils déclaré. Valverde a ajouté qu’il ne les considérait pas nécessaires pour son travail : « je n’en avais pas non plus besoin ». Ce matin, Joan Laporta a comparu à la Ciutat de la Justicia en tant que témoin, à la demande de la juge Alejandra Gil, qui souhaite comprendre les raisons des paiements effectués au numéro deux des arbitres entre 2003 et 2010, lors du premier mandat du président blaugrana. Cette enquête porte sur d’éventuels délits de corruption sportive, de gestion déloyale et de faux documents commerciaux, liés au versement de 7,5 millions d’euros sur 17 ans à l’ex-vice-président du Comité technique des arbitres (CTA), José María Enríquez Negreira, et à son fils Javier. La comparution de Laporta s’est déroulée à huis clos.

La suite après cette publicité

Ce dernier a réaffirmé sa version déjà donnée à la presse pour expliquer l’affaire. « Nous avons payé pour des rapports, en aucun cas pour que le Barça soit favorisé. Le Barça, à l’époque, était l’admiration du monde. Un exemple et une référence footballistique. Nous n’avions besoin d’aucun avantage », selon des propos rapportés par Sport. « Nous n’avons jamais voulu altérer la compétition », a-t-il ajouté selon la Cadena SER. Le président a également précisé qu’il n’avait jamais eu de relation personnelle avec Negreira : « en fait, je ne connais ni Negreira ni personne de son entourage. Je n’ai jamais eu de relation avec eux ». Laporta a expliqué que ces paiements existaient déjà avant son arrivée : « j’ai hérité de ces paiements, j’ai demandé à la direction sportive et ils nous ont dit de continuer avec les rapports ».