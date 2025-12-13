Liga : Griezmann permet à l’Atlético de s’imposer contre Valence

Quatrième de Liga, l’Atlético de Madrid recevait Valence (16e) au Metropolitano pour le compte de la 16e journée. Les joueurs de Diego Simeone ont pris les commandes de cette rencontre sur un but de Koke (17e, 1-0), après le quart d’heure de jeu. Les Valencians de Carlos Corberan pensaient égaliser grâce à Pepelu (34e), avant que la VAR ne fasse annuler cette réalisation.

Série en cours Plus de statistiques Atlético V D D V V Valence N V N V N

En seconde période, les visiteurs ont montré davantage de mordant et ont trouvé la faille avec Lucas Beltran (63e, 1-1). Mais finalement, c’est bien l’Atlético qui est reparti avec les trois points grâce à un superbe enchaînement d’Antoine Griezmann (74e, 2-1). Trouvé par Pubill, le Français contrôla du gauche, avant de déclencher dans la foulée une frappe imparable pour Julen Agirrezabala. Avec ce succès (2-1), les Madrilènes reviennent à un point de Villarreal (3e) et à deux unités du Real Madrid (2e) au classement. Valence reste 16e.