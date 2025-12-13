Menu Rechercher
Commenter
Liga

Liga : Griezmann permet à l’Atlético de s’imposer contre Valence

Par Kevin Massampu
1 min.
Antoine Griezmann @Maxppp
Atlético 2-1 Valence

Quatrième de Liga, l’Atlético de Madrid recevait Valence (16e) au Metropolitano pour le compte de la 16e journée. Les joueurs de Diego Simeone ont pris les commandes de cette rencontre sur un but de Koke (17e, 1-0), après le quart d’heure de jeu. Les Valencians de Carlos Corberan pensaient égaliser grâce à Pepelu (34e), avant que la VAR ne fasse annuler cette réalisation.

La suite après cette publicité

Série en cours

Plus de statistiques
Atlético
V
D
D
V
V
Valence
N
V
N
V
N
beIN SPORTS
😍🔥 Quel GOLAZO d'Antoine Griezmann !
Un contrôle et un enchaînement de grande classe !
Voir sur X

En seconde période, les visiteurs ont montré davantage de mordant et ont trouvé la faille avec Lucas Beltran (63e, 1-1). Mais finalement, c’est bien l’Atlético qui est reparti avec les trois points grâce à un superbe enchaînement d’Antoine Griezmann (74e, 2-1). Trouvé par Pubill, le Français contrôla du gauche, avant de déclencher dans la foulée une frappe imparable pour Julen Agirrezabala. Avec ce succès (2-1), les Madrilènes reviennent à un point de Villarreal (3e) et à deux unités du Real Madrid (2e) au classement. Valence reste 16e.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Atlético
Valence
Antoine Griezmann

En savoir plus sur

Liga Liga
Atlético Logo Atlético Madrid
Valence Logo Valence
Antoine Griezmann Antoine Griezmann
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier