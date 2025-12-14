Les confidences de Will Still sur son refus de rejoindre le FC Nantes

Le FC Nantes a raté Will Still. Avant que Luis Castro ne soit limogé, les Canaris s’étaient déjà mis en quête d’un nouvel entraîneur et le Belge Will Still était leur priorité. Libre de tout contrat depuis son limogeage par Southampton en début de saison, l’ex-manager du RC Lens et du Stade de Reims possédait l’avantage de bien connaître la Ligue 1. Mais la piste a rapidement été refermée, ce qui a orienté les dirigeants canaris vers Ahmed Kantari, qui a disputé son premier match contre Angers (1-4).

Sur Canal+, le manager de 33 ans a expliqué pourquoi il n’avait pas rejoint Nantes. «Ce n’était pas un timing idéal. Je voulais prendre un staff, des personnes, dont mon frère. Je ne voulais pas me jeter dans un truc où je ne connaissais pas la situation, où je n’avais pas le contrôle de tout. J’ai remercié la famille Kita, mais pour la suite de ma carrière, je préfère prendre un peu de recul. La prochaine étape sera ce qu’elle sera. Jouer à la Beaujoire, oui, c’est quelque chose», a-t-il expliqué, en confirmant un refus.

Will Still évoque son avenir

Avant de revenir sur son choix controversé de quitter Lens pour Southampton, une décision qu’il semble regretter. «J’ai quitté le RC Lens uniquement pour des raisons personnelles (…) Ma femme a passé 10 jours dans le coma, j’étais arrivé à un moment où j’avais besoin d’avoir du calme. J’ai rencontré Southampton, je pensais que c’était le bon package. Peut-être que je n’aurais pas dû reprendre un travail et plutôt prendre une pause», explique-t-il, en précisant que Lens lui avait conseillé de rester à l’écart du football.

Libre depuis son échec en Championship, Will Still s’est penché sur son avenir et ne souhaite pas se précipiter. «De façon égoïste, j’ai envie de penser à ma carrière et de faire le bon choix, avec assez de recul. Je ne suis pas fermé à quoi que ce soit, le choix de partir de Lens était purement personnel, je regrette de ne pas avoir parlé plus tôt», a assuré le Belge. Reste à savoir si ce sera en France ou ailleurs.