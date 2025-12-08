Le FC Nantes se jette sur Will Still pour remplacer Luis Castro

La situation du FC Nantes s’aggrave semaine après semaine. Après une nouvelle défaite à la Beaujoire, samedi face au RC Lens (1-2), les Nantais ont concédé leur cinquième revers en huit matchs à domicile cette saison et accusent déjà trois points de retard, sur la même période, l’an dernier. Après le succès d’Auxerre, les Canaris pointent au 17e rang et sont désormais relégables, ce qui a logiquement fragilisé le manager Luis Castro, plus que jamais sur la sellette.

De plus en plus isolé en interne, l’entraîneur portugais se serait coupé du reste du club et n’adresserait plus la parole à sa direction, «avec qui le lien semble définitivement rompu», rapportait L’Équipe ce week-end. Alors qu’un point devait être fait à Noël sur son avenir, sa situation semble se dégrader si rapidement que cette réunion pourrait être avancée. Les choses pourraient même s’accélérer dans les prochaines heures, puisque la direction nantaise est déjà prête à changer d’entraîneur, selon Ouest-France.

Will Still est intéressé

Le quotidien local précise que Waldemar Kita et son fils Franck ont dressé une liste de plusieurs coachs pour remplacer Luis Castro. Parmi eux, Will Still serait la priorité des dirigeants nantais, et le dossier pourrait même se débloquer dans la journée. Limogé de Southampton début novembre après une série de mauvais résultats, l’ancien manager du RC Lens et du Stade de Reims ne serait pas opposé à l’idée de relever ce nouveau défi pour tenter de sortir les Canaris de la zone rouge.

Avec 2 victoires, 5 nuls et 8 défaites, Luis Castro pourrait quitter le FC Nantes avec le pire bilan de l’ère Kita après 15 journées. L’ancien coach de Dunkerque avait pourtant réclamé du renfort à sa direction pour le mercato hivernal : «normalement, tu fais des changements pour augmenter le niveau. Nous, après les remplacements, nos résultats sont souvent pires qu’avant (…) Si le club me dit : pas de voiture mais un vélo, alors j’irai à vélo. Le club me donne ce qui est possible pour lui». Mais c’est finalement sans lui que le club ligérien semble s’apprêter à poursuivre sa mission maintien.