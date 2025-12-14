Menu Rechercher
Liverpool : Arne Slot inquiet pour Gomez et Szoboszlai avant Tottenham

Par Allan Brevi
Liverpool doit faire face à de nouvelles inquiétudes physiques à l’approche de son déplacement crucial à Tottenham. Lors de la victoire contre Brighton ce samedi, Joe Gomez et Dominik Szoboszlai ont tous deux été contraints de quitter le terrain sur blessure. Gomez, titulaire au poste d’arrière droit, n’a pu tenir que 26 minutes avant de sortir, remplacé par Mohamed Salah, tandis que Szoboszlai, touché à la cheville après un saut pour éviter une collision, a également dû céder sa place…

Le coach des Reds, Arne Slot a dressé un constat préoccupant à la fin du match : « si j’ai un joueur qui sort du terrain à cause d’une blessure musculaire comme Joe, ce n’est généralement pas une bonne chose. Je ne m’attends pas à ce qu’il soit dans l’équipe la semaine prochaine. Mais parfois, il y a une bonne surprise. » Il a aussi évoqué l’état de Szoboszlai : « Dom, c’était sa cheville. Ça n’avait pas l’air bon quand je l’ai vu. Mais il a un mental d’acier, alors espérons que ça ira mieux. » Ensuite, Slot a précisé que Jeremie Frimpong devrait bientôt reprendre l’entraînement et pourrait être disponible pour le déplacement à Londres.

Premier League
Liverpool
Joe Gomez
Dominik Szoboszlai

