Série A

Thiago Silva a pris tout le monde par surprise

Thiago Silva sous le maillot de Fluminense @Maxppp

À 41 ans, et après une saison et demie passée à Fluminense, Thiago Silva a décidé de quitter l’équipe carioca. Le défenseur brésilien n’a pas trainé puisqu’il s’est déjà engagé avec le FC Porto. Et à Rio de Janeiro, personne ne s’attendait à voir l’ancien Parisien plier bagage aussi vite. C’est ce qu’a confié son ancien coéquipier, Ganso.

«Tout le monde a été pris par surprise. Personne ne s’y attendait, ni les supporters, ni les joueurs. C’est dommage qu’il doive partir. C’est un gars fantastique, sur le terrain et en dehors. C’est dommage qu’il doive partir maintenant, avant la fin de son contrat. Mais les leçons qu’il nous a enseignées resteront gravées dans nos mémoires. Maintenant, le Fluminense se dirige vers 2026 pour que nous puissions remporter des titres», a-t-il confié dans des propos relayés par Globo.

Pub. le - MAJ le
