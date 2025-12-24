Divock Origi quitte l’AC Milan

Comme annoncé hier, Divock Origi n’est plus un joueur de l’AC Milan. C’est désormais officiel puisque le club l’a communiqué sur son site. « Le club se sépare du joueur belge. L’AC Milan confirme la résiliation du contrat de Divock Origi d’un commun accord. Le club lui souhaite le meilleur pour l’avenir », peut-on ainsi lire.

C’est la fin d’une histoire contrariée entre l’attaquant, âgé de 30 ans, et les Rossoneri. Arrivé en 2022 dans la foulée du Scudetto, l’ancien Lillois est apparu à 36 reprises la première saison, avant d’être prêté à Nottingham Forest. Revenu à Milan en 2024, il n’a jamais retrouvé les pelouses. Le voilà désormais libre de tout contrat.