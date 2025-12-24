Menu Rechercher
Commenter 1
Officiel Serie A

Divock Origi quitte l’AC Milan

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
origi @Maxppp

Comme annoncé hier, Divock Origi n’est plus un joueur de l’AC Milan. C’est désormais officiel puisque le club l’a communiqué sur son site. « Le club se sépare du joueur belge. L’AC Milan confirme la résiliation du contrat de Divock Origi d’un commun accord. Le club lui souhaite le meilleur pour l’avenir », peut-on ainsi lire.

La suite après cette publicité

C’est la fin d’une histoire contrariée entre l’attaquant, âgé de 30 ans, et les Rossoneri. Arrivé en 2022 dans la foulée du Scudetto, l’ancien Lillois est apparu à 36 reprises la première saison, avant d’être prêté à Nottingham Forest. Revenu à Milan en 2024, il n’a jamais retrouvé les pelouses. Le voilà désormais libre de tout contrat.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Milan
Divock Origi

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Milan Logo AC Milan
Divock Origi Divock Origi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier