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Ligue des Champions UEFA 2026/2027 3e journée
PSG
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Barcelone
Regarder en direct sur CANAL+ FOOT
Temps forts
mi-temps
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38'
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D. Doué (PD João Neves)
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Côtes en live 1 1.60 N 3.70 2 4.30 winamax 1er pari remboursé
Classement live 1 PSG 9 5 Barcelone 6
Possession 51% PSG Barcelone
Tirs 12 2 5 10 2 7
Grosses occasions créées 67% Barcelone 2 PSG 1
Compositions PSG 4-3-3 Barcelone 4-3-3
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Prono

Qui va gagner ?
PSG
NUL
BAR
1 2.2 N 4.5 2 2.25
2495 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Paris Saint-Germain João Neves 1 #2 Logo Barcelone Pedri 1 #3 Logo Barcelone Anthony Gordon 1
Tirs (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Désiré Doué 2/2 100% #2 Logo Paris Saint-Germain Ferran Torres 2/2 100% #3 Logo Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia 2/3 67%
Dribbles réussis
#1 Logo Barcelone Raphinha 2
Fautes subies
#1 Logo Paris Saint-Germain Désiré Doué 3 #2 Logo Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia 2 #3 Logo Barcelone Lamine Yamal 2
Tirs (%)
#1 Logo Barcelone Pedri 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Lucas Hernández 4/5 80% #2 Logo Paris Saint-Germain Désiré Doué 5/8 63% #3 Logo Barcelone Xavi Espart 4/7 57%
Interceptions
#1 Logo Barcelone Pedri 3 #2 Logo Paris Saint-Germain Fabián Ruiz 2
Duels gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Anthony Gordon 0/5 0% #2 Logo Barcelone João Cancelo 0/4 0%
Passes (%)
#1 Logo Barcelone Gerard Martín 29/31 94% #2 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 29/32 91% #3 Logo Paris Saint-Germain Fabián Ruiz 26/30 87%

Analyse avant-match

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Probabilité de victoire
25% 50% 25%
Série en cours
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Rencontres précédentes
57% 4 Victoires 14% 1 Nul 29% 2 Victoires

Blessures & suspensions

Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Maladie Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Blessure à la hanche Nuno Mendes Nuno Mendes Blessure à la cuisse Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou
Eric García Eric García Blessure à la cuisse Rodri Rodri Blessure au genou Pau Cubarsí Pau Cubarsí Blessure au genou Andreas Christensen Andreas Christensen Blessure à la cuisse Jules Koundé Jules Koundé Blessure à la cheville Alejandro Baldé Alejandro Baldé Ischio-jambiers

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Match PSG - Barcelone en direct commenté

3e journée de Ligue des Champions UEFA - mardi 20 octobre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Barcelone (Ligue des Champions UEFA, 3e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Ligue des Champions UEFA entre PSG et Barcelone. Ce match aura lieu le mardi 20 octobre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Barcelone.

On en parle

Arbitres

Michael Oliver arbitre principal
0.3
2.8
Moyenne de cartons par match sur 4 matchs arbitrés
Stuart Burt arbitre assistant
James Mainwaring arbitre assistant
Robert Jones quatrième arbitre
Daniele Chiffi arbitre VAR
Marco Di Bello arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Parc des Princes Paris
Parc des Princes
  • Année de construction : 1897
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 47929
  • Affluence moyenne : 37439
  • Affluence maximum : 47929
  • % de remplissage : 79

Match en direct

Date 20 octobre 2026 21:00
Compétition Ligue des Champions
Saison 2026/2027
Phase Phase de Ligue - journée 3
Diffusion CANAL+ FOOT
Code PSG-BAR
Zone Europe
Équipe à domicile Paris Saint-Germain
Équipe à l'extérieur FC Barcelone
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre PSG et Barcelone en France ?

Le match est à suivre en direct le 20 octobre 2026 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match PSG Barcelone en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre PSG et Barcelone ?

Paris Saint-Germain : le coach Luis Enrique a choisi une formation en 4-3-3 : M. Safonov, L. Hernández, W. Pacho, Marquinhos, A. Hakimi, João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz, K. Kvaratskhelia, O. Dembélé, D. Doué.

FC Barcelone : de son côté, l'équipe dirigée par H. Flick évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : Joan García, João Cancelo, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Xavi Espart, Marc Bernal, Dani Olmo, Pedri, A. Gordon, Raphinha, Lamine Yamal.

Qui arbitre le match PSG Barcelone ?

Michael Oliver est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match PSG Barcelone ?

Paris accueille le match au Parc des Princes.

Quelle est la date et l'heure du match PSG Barcelone ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 20 octobre 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué le but pour PSG ?

Un seul but a été inscrit pour PSG par D. Doué 38'.

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