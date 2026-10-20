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Match PSG - Barcelone en direct commenté
3e journée de Ligue des Champions UEFA - mardi 20 octobre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Barcelone (Ligue des Champions UEFA, 3e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Ligue des Champions UEFA entre PSG et Barcelone. Ce match aura lieu le mardi 20 octobre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Barcelone.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre PSG et Barcelone en France ?
Le match est à suivre en direct le 20 octobre 2026 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match PSG Barcelone en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre PSG et Barcelone ?
Paris Saint-Germain : le coach Luis Enrique a choisi une formation en 4-3-3 : M. Safonov, L. Hernández, W. Pacho, Marquinhos, A. Hakimi, João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz, K. Kvaratskhelia, O. Dembélé, D. Doué.
FC Barcelone : de son côté, l'équipe dirigée par H. Flick évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : Joan García, João Cancelo, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Xavi Espart, Marc Bernal, Dani Olmo, Pedri, A. Gordon, Raphinha, Lamine Yamal.
- Qui arbitre le match PSG Barcelone ?
Michael Oliver est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match PSG Barcelone ?
Paris accueille le match au Parc des Princes.
- Quelle est la date et l'heure du match PSG Barcelone ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 20 octobre 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué le but pour PSG ?
Un seul but a été inscrit pour PSG par D. Doué 38'.