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Ligue 1

PSG : la durée d’indisponibilité d’Ousmane Dembélé se précise

Par Maxime Barbaud
1 min.
PSG 4-2 Barcelone
winamax
1 2.20 N 4.50 2 2.25 1er pari remboursé

Après sa sortie sur blessure durant la première période de PSG-FC Barcelone (4-2), Ousmane Dembélé souffre «d’une lésion à la cuisse gauche» et «restera en soins ces prochaines semaines» annonçait un peu plus tôt dans la journée le club de la capitale. On en sait un peu plus ce soir sur la durée d’indisponibilité du Ballon d’Or.

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Selon les informations du Parisien, il devrait être absent pour une durée d’environ 3 semaines. L’attaquant serait donc de retour aux alentours de la mi-novembre. Il manquera notamment le match face à l’OL en Ligue 1, qui n’aura pas lieu dimanche prochain, et la confrontation contre Villarreal en Ligue des Champions (3 novembre). Il devrait aussi être forfait pour le prochain rassemblement de l’équipe de France.

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