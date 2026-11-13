LdC : PSG-Rome classé à haut risque

Après la trêve internationale, le Paris Saint-Germain va retrouver la Ligue des Champions avec la réception de l’AS Roma au Parc des Princes, le 25 novembre prochain. Une rencontre placée à très haut risque selon les autorités françaises, comme l’indique RMC Sport. Si, habituellement, le parcage visiteur de l’enceinte du PSG peut accueillir entre 2 000 et 2 300 supporters en fonction des matchs, la capacité de cette zone du Parc des Princes va être réduite à 1 500 spectateurs pour les Italiens, sur ordre de la Préfecture de Police de Paris et de la Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH).

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Cette mesure s’explique notamment par la grande proximité entre certains fervents supporters du Paris Saint-Germain et ceux du Napoli. Cette attache pourrait entraîner une montée de tension autour de cette rencontre avec les ultras de l’AS Roma. L’UEFA doit également statuer sur cette situation, elle qui impose 5 % du stade soient réservés aux fans visiteurs.