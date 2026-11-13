Le message d’adieu de Michael Carrick à Manchester United

C’est désormais officiel. Viré par Manchester United, Michael Carrick a été remplacé par Mauricio Pochettino à la tête des Red Devils. Fusible classique après le début de saison catastrophique des Mancuniens (18es du classement de Premier League), l’ancien milieu de terrain âgé de 45 ans part sans amertume. Il a d’ailleurs posté sur son compte Instagram un long message d’adieu au club anglais ainsi qu’à ses supporters.

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« Chers supporters de Manchester United, j’ai eu l’immense privilège de diriger Manchester United, le club de football que j’aime. Rares sont ceux qui ont la chance de vivre cela et d’en ressentir toute la portée, et j’en suis infiniment reconnaissant. Cela s’accompagne d’une immense responsabilité, et pour faire partie de Manchester United, il faut comprendre exactement ce que cela implique. C’est différent de n’importe quel autre endroit. Au final, il faut se donner à fond pour être le meilleur, mais il existe une culture, des valeurs et des comportements auxquels il faut adhérer et que l’on doit respecter, et qui se sont construits au fil du temps. C’est un club de football unique, doté d’une substance et d’une histoire que l’on ne peut ignorer. C’est ce qui m’a inspiré chaque jour. Je tiens à adresser un immense merci aux supporters. Je dois dire que vous êtes des gens exceptionnels, une espèce rare. Nous avons vécu de superbes moments cette année, des instants dont nous nous souviendrons tous. Ce qu’il y a de mieux dans mon métier, c’est de voir tant d’entre vous se laisser emporter par l’émotion de ces moments, quitter le stade avec l’envie irrépressible de revenir la prochaine fois. Je voulais simplement vous rendre un peu de cet amour. Cet amour ne meurt jamais. Je sais que les résultats n’ont pas été au rendez-vous ces derniers temps, mais vous ne m’avez témoigné que de l’amour et du soutien à des moments où la solution la plus facile, et celle que la plupart finissent par choisir, aurait été de tourner le dos. Cela compte bien plus qu’une ou deux victoires. C’est ce qui fait de vous ce que vous êtes. C’est pour cela que je suis tombé amoureux de ce club il y a tant d’années. Un merci tout particulier à mon staff technique. Vous m’avez donné tout ce que vous aviez, jour après jour, et je n’aurais pas pu demander mieux. Je vous suis infiniment reconnaissant pour votre loyauté, votre travail acharné et votre soutien tout au long de cette aventure. À tout le personnel en coulisses, merci pour tout ce que vous faites pour ce club de football. Une grande partie de votre travail passe inaperçue, mais elle n’est jamais sous-estimée. Et aux joueurs, merci pour vos efforts et les moments que nous avons partagés. Je vous souhaite à tous le meilleur pour l’avenir. Je ne souhaite rien d’autre que le succès à Manchester United. Ce club a occupé une place si importante dans ma vie et cela ne changera jamais. Je serai toujours fier d’y avoir apporté ma contribution et je voudrai toujours ce qu’il y a de mieux pour lui. Je serai à vos côtés désormais, à vous regarder depuis les tribunes, à encourager les gars », a-t-il écrit.