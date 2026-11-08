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1 - 1
73'
Ligue 1 McDonald's 2026/2027 10e journée
Lens
1 - 1
MT : 1-1
73'
Marseille
Regarder en direct sur Ligue 1+
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
1 - 1
20'
1 - 1
F. Thauvin (PD F. Sotoca)
2'
0 - 1
A. Gouiri
Voir le live commenté
Côtes en live 1 3.10 N 1.60 2 3.85 winamax 1er pari remboursé
Classement live 6 Marseille 16 11 Lens 14
Possession 60% Marseille Lens
Tirs 12 7 9 5 3 12
Grosses occasions créées 100% Lens 3 Marseille 0
Compositions Lens 3-4-1-2 Marseille 4-2-3-1
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Prono

Qui va gagner ?
RCL
NUL
OM
1 2.15 N 3.5 2 2.65
445 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Lens Florian Sotoca 3
Tirs (%)
#1 Logo Lens Yacine Titraoui 2/3 67% #2 Logo Lens Florian Thauvin 2/4 50% #3 Logo Marseille Amine Harit 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Marseille Timothy Weah 2 #2 Logo Marseille Igor Paixão 2
Fautes subies
#1 Logo Marseille Tochukwu Nnadi 5 #2 Logo Lens Saud Abdulhamid 2 #3 Logo Lens Florian Sotoca 2
Tirs (%)
#1 Logo Marseille Pierre-Emile Højbjerg 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Marseille Amine Harit 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Marseille Igor Paixão 6/7 86% #2 Logo Marseille Tochukwu Nnadi 8/10 80% #3 Logo Lens Florian Sotoca 4/5 80%
Interceptions
#1 Logo Marseille Pierre-Emile Højbjerg 4 #2 Logo Lens Yacine Titraoui 2 #3 Logo Lens Amadou Haidara 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lens Jean-Clair Todibo 2/2 100% #2 Logo Marseille Igor Paixão 2/2 100% #3 Logo Marseille Conrad Egan-Riley 3/5 60%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Marseille Amine Harit 0/5 0% #2 Logo Lens Florian Thauvin 0/5 0% #3 Logo Lens Saud Abdulhamid 0/5 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lens Thorgan Hazard 0/3 0% #2 Logo Marseille Nayef Aguerd 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Marseille Himad Abdelli 45/46 98% #2 Logo Marseille Timothy Weah 57/59 97% #3 Logo Marseille Nayef Aguerd 68/74 92%

Analyse avant-match

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Probabilité de victoire
32% 42% 26%
Série en cours
D
D
V
D
V
V
V
V
D
V
Rencontres précédentes
41% 14 Victoires 21% 7 Nuls 38% 13 Victoires

Blessures & suspensions

Odsonne Édouard Odsonne Édouard Blessure à l'aine Jonathan Gradit Jonathan Gradit Fracture de la jambe Ismaëlo Ganiou Ismaëlo Ganiou Blessure au genou Abdallah Sima Abdallah Sima Blessure à la cuisse Maik Nawrocki Maik Nawrocki Lésion du ligament croisé antérieur du genou Franjo Ivanović Franjo Ivanović Blessure à la tête Samson Baidoo Samson Baidoo Blessure à la cuisse
Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Blessure à la cuisse Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Inconnu Timothy Weah Timothy Weah Inconnu Conrad Egan-Riley Conrad Egan-Riley Blessure à la cuisse Derek Cornelius Derek Cornelius Blessure à la hanche Emerson Emerson Blessure au genou Nayef Aguerd Nayef Aguerd Blessure à la hanche Nayef Aguerd Nayef Aguerd Coup

Top commentaires

Guilhermino Morais 20:42 Alors alors, que va bien pouvoir donner ce match ? Un Lens blessé qui veut se relever … ? Un Marseille mésestimé en début de saison qui veut montrer qu’il vaut mieux que la place qu’on lui a pronostiqué… ? Bon match à tous… Avec buts et sans polémiques ^^ 4 Répondre
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Match Lens - Marseille en direct commenté

10e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 8 novembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lens et Marseille (Ligue 1 McDonald's, 10e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 10e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lens et Marseille. Ce match aura lieu le dimanche 8 novembre 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lens et Marseille.

On en parle

Arbitres

Willy Delajod arbitre principal
0
2.7
Moyenne de cartons par match sur 7 matchs arbitrés
Erwan Finjean arbitre assistant
Alexis Auger arbitre assistant
Mickaël Leleu quatrième arbitre
Mehdi Mokhtari arbitre VAR
Eric Wattellier arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade Bollaert-Delelis Lens
Stade Bollaert-Delelis
  • Année de construction : 1933
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 41233
  • Affluence moyenne : 31239
  • Affluence maximum : 41052
  • % de remplissage : 75

Match en direct

Date 08 novembre 2026 20:45
Compétition Ligue 1
Saison 2026/2027
Phase Saison régulière - journée 10
Diffusion DAZN, Ligue 1+
Code RCL-OM
Zone France
Équipe à domicile Lens
Équipe à l'extérieur Olympique de Marseille
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lens et Marseille en France ?

Le match est à suivre en direct le 08 novembre 2026 à 20:45 sur DAZN ou Ligue 1+.

Où voir le match Lens Marseille en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Lens et Marseille ?

Lens : le coach Y. Cahuzac a choisi une formation en 3-4-1-2 : R. Risser, J. Todibo, S. Baidoo, J. Gradit, M. Udol, A. Haidara, Y. Titraoui, Saud Abdulhamid, F. Thauvin, T. Hazard, F. Sotoca.

Olympique de Marseille : de son côté, l'équipe dirigée par B. Génésio évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : J. de Lange, U. Garcia, N. Aguerd, C. Egan-Riley, T. Weah, T. Nnadi, P. Højbjerg, Igor Paixão, H. Abdelli, A. Harit, A. Gouiri.

Qui arbitre le match Lens Marseille ?

Willy Delajod est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Lens Marseille ?

Lens accueille le match au Stade Bollaert-Delelis.

Quelle est la date et l'heure du match Lens Marseille ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 08 novembre 2026, coup d'envoi 20:45.

Qui a marqué le but pour Marseille ?

Un seul but a été inscrit pour Marseille par A. Gouiri 2'.

Qui a marqué le but pour Lens ?

Un seul but a été inscrit pour Lens par F. Thauvin 20'.

Top commentaires

Guilhermino Morais 20:42 Alors alors, que va bien pouvoir donner ce match ? Un Lens blessé qui veut se relever … ? Un Marseille mésestimé en début de saison qui veut montrer qu’il vaut mieux que la place qu’on lui a pronostiqué… ? Bon match à tous… Avec buts et sans polémiques ^^ 4 Répondre
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