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Match Lens - Marseille en direct commenté
10e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 8 novembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lens et Marseille (Ligue 1 McDonald's, 10e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 10e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lens et Marseille. Ce match aura lieu le dimanche 8 novembre 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lens et Marseille.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lens et Marseille en France ?
Le match est à suivre en direct le 08 novembre 2026 à 20:45 sur DAZN ou Ligue 1+.
- Où voir le match Lens Marseille en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Lens et Marseille ?
Lens : le coach Y. Cahuzac a choisi une formation en 3-4-1-2 : R. Risser, J. Todibo, S. Baidoo, J. Gradit, M. Udol, A. Haidara, Y. Titraoui, Saud Abdulhamid, F. Thauvin, T. Hazard, F. Sotoca.
Olympique de Marseille : de son côté, l'équipe dirigée par B. Génésio évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : J. de Lange, U. Garcia, N. Aguerd, C. Egan-Riley, T. Weah, T. Nnadi, P. Højbjerg, Igor Paixão, H. Abdelli, A. Harit, A. Gouiri.
- Qui arbitre le match Lens Marseille ?
Willy Delajod est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Lens Marseille ?
Lens accueille le match au Stade Bollaert-Delelis.
- Quelle est la date et l'heure du match Lens Marseille ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 08 novembre 2026, coup d'envoi 20:45.
- Qui a marqué le but pour Marseille ?
Un seul but a été inscrit pour Marseille par A. Gouiri 2'.
- Qui a marqué le but pour Lens ?
Un seul but a été inscrit pour Lens par F. Thauvin 20'.