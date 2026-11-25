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Match PSG - Rome en direct commenté
5e journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 25 novembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Rome (Ligue des Champions UEFA, 5e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 5e journée de Ligue des Champions UEFA entre PSG et Rome. Ce match aura lieu le mercredi 25 novembre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Rome.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre PSG et Rome en France ?
Le match est à suivre en direct le 25 novembre 2026 à 21:00 sur CANAL+.
- Où voir le match PSG Rome en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre PSG et Rome ?
Paris Saint-Germain : le coach Luis Enrique a choisi une formation en 4-3-3 : M. Safonov, Nuno Mendes, W. Pacho, I. Zabarnyi, A. Hakimi, Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves, Ferran Torres, S. Mayulu, M. Akliouche.
Rome : de son côté, l'équipe dirigée par G. Gasperini évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : M. Svilar, Hermoso, E. Ndicka, G. Mancini, N. Molina, M. Koné, M. de Roon, Wesley, M. Soulé, N. Pisilli, S. Castro.
- Qui arbitre le match PSG Rome ?
Glenn Nyberg est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match PSG Rome ?
Paris accueille le match au Parc des Princes.
- Quelle est la date et l'heure du match PSG Rome ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 25 novembre 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué le but pour Rome ?
Un seul but a été inscrit pour Rome par Hermoso 5'.
- Qui a marqué le but pour PSG ?
Un seul but a été inscrit pour PSG par I. Zabarnyi 31'.