Florian Sotoca dans le viseur de Nantes

Par Kevin Massampu
1 min.
Florian Sotoca sous le maillot du RC Lens @Maxppp

Les temps sont durs à Nantes. Battus lourdement à Angers en ouverture de la 16e journée de Ligue 1 vendredi (4-1), les Canaris sont actuellement à la 17e et avant-dernière place du championnat de France. Alors que l’attaque donne peu de satisfactions, Nantes souhaite se renforcer au plus vite. D’après L’Équipe, les dirigeants nantais ont déjà une cible en tête pour le mercato d’hiver : Florian Sotoca.

L’avant-centre du RC Lens n’a disputé que 67 minutes depuis le début de la saison. Très peu utilisé par Pierre Sage, le natif de Narbonne (180 matchs en Ligue 1) est sous contrat jusqu’à la fin de la saison chez les Artésiens. Selon Transfermarkt, Sotoca (35 ans) est estimé à deux millions d’euros.

Pub. le - MAJ le
