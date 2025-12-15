River Plate remporte la première Messi Cup

Ce dimanche, la première Messi Cup de l’histoire a livré son verdict. Cette compétition, créée cette année par la Pulga, met aux prises 8 des meilleurs centres de formation du monde dans un tournoi U16 qui mettait de cinq jours à Miami. Et après une compétition relevée, la finale a permis à l’Atlético de Madrid et River Plate de s’affronter.

Sous les yeux de Lionel Messi, ce sont les jeunes Argentins qui se sont imposés 2-0 grâce à un doublé du jeune Bruno Cabral, élu homme du match et MVP du tournoi. Un signe qui montre que River Plate peut clairement être considéré comme l’un des meilleurs centres de formation du monde. Dans la petite finale, Manchester City s’est offert Chelsea dans une rencontre divertissante (2-1).